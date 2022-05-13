Готуємося підписати папери: почато спецоперацію з порятунку українських бійців з Азовсталі

Евакуація з Азовсталі продовжиться. Рятувати потрібно не лише цивільних, а й військових, що боронять останній бастіон Маріуполя.

Про те, як саме відбуватиметься евакуація з розбомбленого заводу бійців Азову розповіла віцепрем’єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Кого евакуйовуватимуть з Азовсталі найперше

Спецоперація з порятунку бійців Азову матиме кілька етапів. Найперше рятуватимуть важкопоранених, каже Ірина Верещук.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

За її словами, наразі розпочато новий раунд переговорів щодо дорожньої мапи спецоперації. До процесу залучений Червоний Хрест. Представники організації напередодні мали зустріч з російською стороною.

Натомість офіційний Київ вже розмовляв з Червоним Хрестом та ООН, їм надано мандат на проведення переговорів.

Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з Азовсталі. Готуємося до підписання, – повідомила Верещук.

Вона додала: на території Азовсталі перебувають не лише бійці Азову, а й військові (солдати та офіцери) Збройних Сил, Нацполіції та прикордонники.

Ми розуміємо, що хлопців треба рятувати! – наголосила Верещук.

Хто стане посередником на переговорах

Посередником на цьому раунді переговорів має виступити Туреччина.

Як Росія відмовилась від посередництва Туреччини раніше

Раніше турецька сторона пропонувала Москві проведення процедури extraction, яка передбачала вивезення українських військових на турецькому човні та їх перебування у Туреччині (третій країні) до кінця війни.

Росія відкинула цю пропозицію, а також вимагала, аби захисники Маріуполя склали зброю і здалися у полон.

Про таке повідомив один із лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв, передає Укрінформ.

За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган двічі розмовляв з російським лідером Володимиром Путіним щодо звільнення наших героїв-маріупольців. А його речник Ібрагім Калин мав розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Пропонований Туреччиною варіант мав такий вигляд: з порту Стамбула вирушить корабель місткістю 2 тисячі осіб — за згодою сторін він прибуде до порту Бердянськ (адже порт Маріуполя заміновано) — з Маріуполя на автобусах вивозитимуть українських військових — вони дістануться Бердянська в супроводі турецьких спостерігачів, а далі на кораблі — в Туреччину. До завершення війни вони не воюватимуть.

Але такий варіант не задовольнив Росію. Перемовини для порятунку захисників Маріуполя тривають.

Читай також емоційні звернення бійців Азова до світу. Попри пекельні умови для виживання, наші захисники говорять про любов. Найперше — до України.