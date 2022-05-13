Готовимся подписать бумаги: началась спецоперация по спасению украинских бойцов из Азовстали

Эвакуация из Азовстали продолжится. Спасать нужно не только гражданских, но и военных, которые защищают последний бастион Мариуполя.

О том, как будет проходить эвакуация бойцов Азова из разбомбленного завода рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Кого будут эвакуировать из Азовстали в первую очередь

Спецоперация по спасению бойцов Азова пройдет в несколько этапов. В первую очередь будут спасать тяжелораненых, говорит Ирина Верещук.

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По ее словам, в настоящее время начат новый раунд переговоров по дорожной карте спецоперации. В процесс вовлечен Красный Крест. Представители организации накануне встретились с российской стороной.

В то же время официальный Киев уже разговаривал с Красным Крестом и ООН, им предоставлен мандат на проведение переговоров.

Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет проходить эвакуация из Азовстали. Готовимся к подписанию, – сообщила Верещук.

Она добавила: на территории Азовстали находятся не только бойцы Азова, но и военные (солдаты и офицеры) Вооруженных Сил, Нацполиции и пограничники.

Мы понимаем, что ребят нужно спасать! – подчеркнула Верещук.

Кто станет посредником на переговорах

Посредником в этом раунде переговоров должна выступить Турция.

Как Россия ранее отказалась от посредничества Турции

Ранее турецкая сторона предлагала Москве проведение процедуры extraction, предполагавшей вывоз украинских военных на турецком корабле и их пребывание в Турции (третьей стране) до конца войны.

Россия отвергла это предложение, а также потребовала, чтобы защитники Мариуполя сложили оружие и сдались в плен.

Об этом сообщил один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев, передает Укринформ.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным по поводу освобождения наших героев-мариупольцев. А его спикер Ибрагим Калин беседовал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Предлагаемый Турцией вариант выглядел так: из порта Стамбула отправится корабль вместимостью 2 тысячи человек — по согласию сторон он прибудет в порт Бердянск (поскольку порт Мариуполя заминирован) — из Мариуполя на автобусах будут вывозить украинских военных — они доберутся до Бердянска в сопровождении турецких наблюдателей, а далее на корабле – в Турцию. До окончания войны они не будут воевать.

Но такой вариант не удовлетворил Россию. Переговоры по спасению защитников Мариуполя продолжаются.

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