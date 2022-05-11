Пока бьется сердце, буду чувствовать любовь к Украине! Эмоциональные обращения бойцов Азова к миру

Каждый день нам дарован нашими военными. Каждое утро после пробуждения спешишь узнать о том, какая ситуация сегодня в Мариуполе и как держатся его защитники.

Что происходит на Азовстали сегодня

Как сообщает Генштаб ВСУ, российские оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по территории завода Азовсталь. Захватчики пытаются штурмовать здание и бьют из всех видов оружия — артиллерии, танков, авиации.

Несмотря на то, что враг пытается блокировать бойцов Азова на территории последнего бастиона города, они продолжают держать оборону и наносить значительный ущерб оккупантам.

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Сами азовцы пишут, лишь за минувшие сутки на Азовсталь было совершено 38 самолето-вылетов, в том числе четыре вылета стратегических бомбардировщиков авиации РФ.

Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты.

Кроме того, военные подтверждают информацию про обстрел из танков и артиллерии, которыми беспощадно бьет враг.

Видео из разбомбленной Азовстали

Этой ночью бойцы Азова записали видео, которое демонстрирует, как им приходится выживать на территории Азовстали.

Один из военных рассказывает, что пока первый и второй этажи в огне, ежеминутно прилетает новый вражеский удар.

Обращение Сергея Волыны

Исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) обратился к международному сообществу на своей странице в Facebook и призвал весь мир помочь реализовать процедуру extraction для украинских военных.

Военный не сдерживал своих эмоции и решил поделиться тем, что испытывает сейчас. И, несмотря на боль и сверхтяжелую борьбу за независимость своей страны и миллионы жизней, он рассказал о любви.

Любовь сына к родной матери, брата к сестре, любовь отца к своему ребенку! Этой любви нет предела!

Потому что именно морская пехота научила его любить смело и отчаянно, с оружием в руках и в минуты опасности, надежно, храбро и бескомпромиссно.

И пока бьется мое сердце, я буду чувствовать чистую, безусловную и безоговорочную любовь к Родине.

Разведчик Самойленко о борьбе азовцев

Офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко, который находится на территории Азовстали, рассказал в комментарии Sky News, что ситуация на заводе пока крайне сложная, украинские военные несут тяжелые потери из-за мощных бомбардировок и постоянных обстрелов.

Количество раненых и погибших солдат очень большое, и эти люди заслуживают должной заботы.

Несмотря на это, азовцы продолжают оборону и не собираются сдаваться. Однако у них крайне ограниченные ресурсы, поэтому каждый день может стать для них последним.

Никто не ожидал, что мы будем так долго сопротивляться россиянам, но мы все равно боремся.

Воины Азова понимают, что они просто не могут сдаться, поскольку для них попадание в плен будет означать верную смерть от рук оккупантов. И не просто смерть, а со значительными издевательствами и нескончаемой болью.

Однако международное сообщество все еще медлит и не спешит помочь тем, кто держит оборону не только Азовстали, но и всего цивилизованного мира.

Жены бойцов полка Азов в Ватикане

Сегодня, 11 мая, к Папе Римскому приехали жены командира полка Азов Дениса Прокопенко Екатерина и бойца полка Арсения Федосюка Юлия.

Невозможно понять, что они чувствуют, когда понимают, что, может быть, никогда не увидят своих любимых. Однако всеми способами пытаются кричать на весь мир о необходимости помощи воинам Азова.

Защитники Мариуполя критически нуждаются в применении процедуры extraction. Украинцы уже собрали более миллиона подписей для петиции к представителям ООН, но приобщиться к инициативе еще можно по ссылке. Читай, как поддержать петицию для спасения бойцов из Азовстали.