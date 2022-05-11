Поки б’ється серце, відчуватиму любов до України! Емоційні звернення бійців Азова до світу

Кожен день нам дарований нашими військовими. Щоранку з пробудженням поспішаєш дізнатись, яка ситуація сьогодні у Маріуполі та як тримаються його захисники.

Що відбувається на Азовсталі сьогодні

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по території заводу Азовсталь. Загарбники намагаються штурмувати будівлю та б’ють з усіх видів озброєння — артилерії, танків, авіації.

Попри те, що ворог намагається блокувати бійців Азова на території останнього бастіону міста, вони продовжують тримати оборону та завдавати значних збитків окупантам.

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Самі азовці пишуть, що лише за минулу добу на Азовсталь було здійснено 38 літако-вильотів, зокрема чотири вильоти стратегічних бомбардувальників авіації РФ.

Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти.

Крім того, військові згадують все про ті ж самі танки та артилерію, якими нещадно б’є ворог.

Цієї ночі бійці Азова записали відео, яке ілюструє, як їм доводиться виживати на території Азовсталі.

Відео з розбомбленої Азовсталі

Один з військових розповідає, що поки перший та другий поверхи палають, щохвилини прилітає новий ворожий удар.

Звернення Сергія Волини до світу

Виконуючий обов’язки командира 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до міжнародної спільноти на своїй сторінці у Facebook та закликав увесь світ, кожного допомогти реалізувати процедуру extraction для українських військових.

Військовий не стримував своїх емоцій та вирішив поділитись тим, що відчуває зараз. І попри біль та надтяжку боротьбу за незалежність своєї країни та мільйони життів, він розповів про любов.

Любов сина до рідної матері, брата до сестри, любов батька до своєї дитини! Ця любов не має меж!!!

Тому що саме морська піхота навчила його любити сміливо та відчайдушно, зі зброєю в руках та у хвилини найбільшої небезпеки, надійно, хоробро та безкомпромісно.

І поки б’ється моє серце, я відчуватиму чисту, безумовну та беззастережну любов до Батьківщини, — написав боєць.

Розвідник Самойленко про боротьбу азовців

Офіцер управління розвідки полку Азов Ілля Самойленко, який перебуває на території Азовсталі, розповів у коментарі Sky News, що ситуація на заводі наразі надскладна, українські військові зазнають тяжких втрат через потужні бомбардування та постійні обстріли.

Кількість поранених і загиблих солдатів дуже велика, і ці люди заслуговують на належну турботу.

Попри це, азовці продовжують оборону та не збираються здаватись. Однак вони мають вкрай обмежені ресурси, тому кожен день може стати для них останнім.

Ніхто не очікував, що ми так довго чинитимемо опір росіянам, але ми все одно боремося.

Воїни Азова розуміють, що вони просто не можуть здатись, оскільки для них потрапляння в полон означатиме вірну смерть від рук окупантів. І не просту, а зі значними знущаннями та нескінченним болем.

Тим часом міжнародна спільнота і досі зволікає та не поспішає допомогти тим, хто тримає оборону не лише Азовсталі, але й усього цивілізованого світу та миру в ньому.

Дружини бійців полку Азов у Ватикані

Сьогодні, 11 травня, до Папи Римського приїхали дружини командира полку Азов Дениса Прокопенка Катерина та бійця полку Арсенія Федосюка Юлія.

Неможливо зрозуміти, що вони відчувають, усвідомлюючи, що, можливо, ніколи не побачать своїх коханих. Проте усіма способами намагаються кричати на увесь світ про необхідність допомоги воїнам Азова.

Захисники Маріуполя критично потребують застосування процедури extraction. Українці вже зібрали понад мільйон підписів для петиції до представників ООН, але долучитись до ініціативи ще можна за посиланням. Читай, як підтримати петицію для порятунку бійців з Азовсталі.