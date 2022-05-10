Тяжкопоранені бійці Азову розповіли, як виживають військові в Маріуполі

Азовсталь у Маріуполі продовжують штурмувати російські військові. На щастя, вдалося евакуювати цивільних та деяких тяжкопоранених бійців. Бійці полку Азов розповіли про те, як рятували мирне населення, ділилися харчами та самі їли раз на день, аби більше дісталось жінкам і дітям.

Важкопоранених воїнів наприкінці березня вдалося евакуювати із Маріуполя. У багатьох дуже важкі травми, немає ніг і рук.

Свої історії вирішили розповісти лише для того, аби допомогти врятувати їхніх побратимів, які зараз боронять Азовсталь.

Хоча війська окупанта переважали чисельністю і постійно закидали місто авіаснарядами, хлопці тримаються. Більшість із них знову рветься у бій, аби стати на захист України й допомогти своїм побратимам, які героїчно захищають Маріуполь.

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І просять про підтримку світу, аби завдяки міжнародній спільноті вдалося вивести з окупованого міста, як цивільних, так і поранених бійців полку.

Хлопці нагадують, що у Маріуполі воює національна поліція, спецпідрозділи нацгвардії та морські піхотинці. І евакуація проводилась лише для важкопоранених.

Кожен може допомогти нашим бійцям в Маріуполі, треба лише підписати петицію. Вона вже зібрала понад мільйон підписів. Раніше ми розповідали, як підписати петицію Save Mariupol.