Тяжелораненые бойцы Азова рассказали, как выживают военные в Мариуполе

Азовсталь в Мариуполе продолжают штурмовать российские военные. К счастью, удалось эвакуировать гражданских и некоторых тяжелораненых бойцов. Бойцы полка Азов рассказали о том, как спасали мирное население, делились продовольствием и сами ели раз в день, чтобы больше досталось женщинам и детям.

Тяжело раненых воинов в конце марта удалось эвакуировать из Мариуполя. У многих очень тяжелые увечья, нет ног и рук.

Свои истории решили рассказать только для того, чтобы помочь спасти собратьев, которые сейчас защищают Азовсталь.

Хотя войска оккупанта преобладали по численности и постоянно сбрасывали на город авиаснаряды, ребята держатся уверенно. Большинство из них снова рвется в бой, чтобы защищать Украину и помочь собратьям, которые героически обороняют Мариуполь.

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Ребята напоминают, что в Мариуполе сражается национальная полиция, спецподразделения нацгвардии и морские пехотинцы. И эвакуация проводилась только для тяжелораненых.

Каждый может помочь нашим бойцам в Мариуполе. Для этого нужно только подписать петицию. Она уже собрала более миллиона подписей. Раньше мы рассказывали, как подписать петицию Save Mariupol.