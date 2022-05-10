Тяжелораненые бойцы Азова рассказали, как выживают военные в Мариуполе

Азовсталь в Мариуполе продолжают штурмовать российские военные. К счастью, удалось эвакуировать гражданских и некоторых тяжелораненых бойцов. Бойцы полка Азов рассказали о том, как спасали мирное население, делились продовольствием и сами ели раз в день, чтобы больше досталось женщинам и детям.
Тяжело раненых воинов в конце марта удалось эвакуировать из Мариуполя. У многих очень тяжелые увечья, нет ног и рук.
Свои истории решили рассказать только для того, чтобы помочь спасти собратьев, которые сейчас защищают Азовсталь.
Свои истории решили рассказать только для того, чтобы помочь спасти собратьев, которые сейчас защищают Азовсталь.
Хотя войска оккупанта преобладали по численности и постоянно сбрасывали на город авиаснаряды, ребята держатся уверенно. Большинство из них снова рвется в бой, чтобы защищать Украину и помочь собратьям, которые героически обороняют Мариуполь.
Ребята напоминают, что в Мариуполе сражается национальная полиция, спецподразделения нацгвардии и морские пехотинцы. И эвакуация проводилась только для тяжелораненых.
Каждый может помочь нашим бойцам в Мариуполе. Для этого нужно только подписать петицию. Она уже собрала более миллиона подписей. Раньше мы рассказывали, как подписать петицию Save Mariupol.