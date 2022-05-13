Переговоры по Азовстали и возвращение оккупированных территорий – главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая записал вечернее обращение к нации на 79-й день войны с Россией.

Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги.

Конечно, мы помним о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса.

Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу, — говорит президент.

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Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и Азовстали всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывозе тяжелораненых и медиков.

Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать и всех остальных каждого нашего защитника.

Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, которые могут быть наиболее влиятельными посредниками.

Главное из обращения Зеленского 13 мая

Сегодня можем отчитаться уже о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки и десятки лет.

На самом деле, никто сегодня не может предсказать, как долго будет продолжаться эта война. Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю как можно скорее.

Мир уже признал, что блокада Россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис. Поэтому давления на Россию нужно гораздо больше.

37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве. И я благодарен всем из них, потому что это – 37 доказательств того, что Украина стоит крепко и имеет перспективы – в отличие от России. Уверен, что скоро еще другие иностранные представительства вернутся в Киев.

Следует возвращаться к работе и всему украинскому бизнесу, еще не возобновившему деятельность, хотя может это сделать на безопасной территории.

Обеспечивать рабочие места и пристраивать экономическую активность под существующие условия – это также работа на оборону, на наше будущее.

Традиционно подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 212 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Полное обращение Зеленского 13 мая онлайн

Напомним, ранее мы рассказывали, что начата спецоперация по спасению украинских бойцов из Азовстали.