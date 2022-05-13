Переговоры по Азовстали и возвращение оккупированных территорий – главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая записал вечернее обращение к нации на 79-й день войны с Россией.
Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги.
Конечно, мы помним о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса.
Конечно, мы помним о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса.
Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу, — говорит президент.
Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и Азовстали всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывозе тяжелораненых и медиков.
Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать и всех остальных каждого нашего защитника.
Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, которые могут быть наиболее влиятельными посредниками.
Напомним, ранее мы рассказывали, что начата спецоперация по спасению украинских бойцов из Азовстали.