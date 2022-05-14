Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 14 мая

В книге итальянского писателя Карло Коллоди был Пиноккио. Он хотел быть кем-то другим, а когда лгал, то его нос быстро рос. А в реальной жизни — чем больше российская власть пытается обманывать мир, тем быстрее растут потери ворвавшейся в Украину оккупационной армии.

Пока ВСУ дает мужественный отпор врагу, мирному населению традиционно следует прислушаться к Генштабу, предупреждающему о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 14 мая 2022 года

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Враг продолжает наносить ракетные удары по объектам промышленной инфраструктуры и обстреливать гражданские объекты на территории Украины.

На Северском направлении с территории РФ враг обстреливал из артиллерии гражданские объекты на территории Сумской области и нанес авиаудар по населенному пункту Товстодубово.

На Слобожанском направлении главные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода собственных подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе городка Изюм.

Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновая.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, успеха не имел.

Враг вел артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Совершил авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировке наших подразделений в районе завода Азовсталь, продолжают обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения продолжают обстреливать наши войска. Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка.

На Лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Северодонецком направлении оккупанты оказывают активное огневое воздействие в районе населенного пункта Рубежное.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, успеха не имел. Осуществляет обстрелы населенных пунктов Тошковка и Орехово.

На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступательные действия по направлениям населенных пунктов Каменка и Новоселовка, успеха не имеет.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

На Южнобужском направлении активных боевых действий враг не проводил, обстреливал подразделения Сил обороны по ствольной артиллерии и минометам. Продолжал ведение воздушной разведки.

Силы обороны Украины наносят врагу урон и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Напомним, ранее Владимир Зеленский 13 мая записал вечернее обращение к нации и рассказал украинцам о переговорах по Азовстали и возвращении оккупированных территорий.