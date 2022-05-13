Росіяни влаштовують гетто для українців. Розповідаємо, як живе окупований Херсон

Кожного російського злочинця українське правосуддя знайде. Попри відсутність української влади на окупованих територіях, наші силовики хоч і дистанційно, але фіксують злочини рашистів.

Аби після звільнення населених пунктів, одразу взятися до розслідування. Нині в офісі генпрокуратури уже майже тисяча кримінальних проваджень проти російських катів.

На окупованих територіях вони вбивають, гвалтують і викрадають людей… Притягнути злочинців до відповідальності Україні допоможе і Рада ООН з прав людини.

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Напередодні там більшістю ухвалили відповідне рішення.

Херсон сьогодні

Стріляють у людей, викрадають залякують і влаштовують справжній терор. Так уже три місяці живе окупований Херсон.

Кожного російського злочинця українське правосуддя знайде. Попри відсутність української влади на окупованих територіях, наші силовики хоч і дистанційно, але фіксують злочини рашистів.

Куди б не заходили росіяни, вони одразу влаштовують репресії. І насамперед полють на активістів і ветеранів україно-російської війни.

Хто має відношення до армії й статус ветерана АТО, за нашими даними, всіх арештовують. У нас є кілька прикладів, коли виводили з будинку перед членами сім’ї, перед дружиною та дітьми і розстрілювали декількох наших ветеранів, — розповідає голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.

Аби повністю контролювати українців на окупованих територіях Росія влаштовує справжнє гетто. Роблять перепис населення, змушують отримувати спеціальні перепустки й не випускають на мирну Україну.

На непідконтрольному Донбасі вони навіть організували мережу фільтраційних таборів. Один розташований у Донецьку, інший у Докучаєвську.

У деяких таборах знаходяться понад 20 тисяч наших громадян. Їх звозять туди для процедури фільтрації, щоб частину людей, які не пройдуть фільтрацію так звану, повезти далі й долі нам їх невідомі, — заявляє Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

Українців рашисти тримають в нелюдських умовах, забирають документи й змушують працювати просто за шматок хліба. Людей відправляють розбирати завали у зруйнованих рашистами містах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки обстрілу міста Дергачі на Харківщині.