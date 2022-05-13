Россияне устраивают гетто для украинцев. Рассказываем, как живет оккупированный Херсон

Каждого российского преступника найдет украинское правосудие. Несмотря на отсутствие украинских властей на оккупированных территориях, наши силовики хоть и дистанционно, но фиксируют преступления рашистов.
Чтобы после освобождения населенных пунктов, сразу приступить к расследованию. Сейчас в офисе генпрокуратуры уже около тысячи уголовных производств против российских палачей.
На оккупированных территориях они убивают, насилуют и похищают людей… Привлечь преступников к ответственности Украине поможет и Совет ООН по правам человека.
Накануне там большинством было принято соответствующее решение.
Стреляют в людей, похищают, запугивают и устраивают настоящий террор. Так уже три месяца живет оккупированный Херсон.
Куда бы ни заходили россияне, они сразу устраивают репрессии. И прежде всего охотятся на активистов и ветеранов украинско-российской войны.
Имеющих отношение к армии и статус ветерана АТО, по нашим данным, всех арестовывают. У нас есть несколько примеров, когда выводили из дома перед членами семьи, перед женой и детьми и расстреливали нескольких наших ветеранов, — рассказывает председатель Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.
Имеющих отношение к армии и статус ветерана АТО, по нашим данным, всех арестовывают. У нас есть несколько примеров, когда выводили из дома перед членами семьи, перед женой и детьми и расстреливали нескольких наших ветеранов, — рассказывает председатель Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.
Чтобы полностью контролировать украинцев на оккупированных территориях, Россия устраивает настоящее гетто. Делают перепись населения, вынуждают получать специальные пропуска и не выпускают в мирную Украину.
На неподконтрольном Донбассе они даже организовали сеть фильтрационных лагерей. Один находится в Донецке, другой в Докучаевске.
В некоторых лагерях находятся более 20 тысяч граждан. Их свозят туда для процедуры фильтрации, чтобы часть людей, которые не пройдут так называемую фильтрацию, повезти дальше и судьбы нам их неизвестны, — заявляет Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
В некоторых лагерях находятся более 20 тысяч граждан. Их свозят туда для процедуры фильтрации, чтобы часть людей, которые не пройдут так называемую фильтрацию, повезти дальше и судьбы нам их неизвестны, — заявляет Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Украинцев рашисты держат в бесчеловечных условиях, забирают документы и заставляют работать просто за кусок хлеба. Людей отправляют разбирать завалы в разрушенных рашистами городах.
Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях обстрела города Дергачи в Харьковской области.