Украина

Били Ураганом по гуманитарному штабу: последствия вражеского обстрела города Дергачи на Харьковщине

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 13 мая 2022, 15:00

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