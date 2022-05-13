Били Ураганом по гуманитарному штабу: последствия вражеского обстрела города Дергачи на Харьковщине

Ночью оккупанты второй раз за сутки нанесли ракетный удар системой залпового огня Ураган по поселку Дергачи, что в 16 км от Харькова.

Населенный пункт, по которому два месяца россияне били ежедневно, снова получил масштабные разрушения. Один из снарядов попал между первым и вторым этажами гуманитарного штаба в Дергачах.

Туда свозили гуманитарную помощь со всей Украины, чтобы обеспечить людей продуктами, санитарно-гигиеническими средствами, лекарствами.

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Также получило повреждения здание поликлиники и станции скорой помощи. В результате обстрела города два человека погибли, еще четверо получили ранения.

В Дергачах до сих пор не тихо, а за весь период полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в общине погибло уже более ста мирных жителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оперный певец из Харькова эвакуировал людей.