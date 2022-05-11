Получил пять пулевых ранений и остался без пальца. Как оперный певец из Харькова эвакуировал людей

Оперный певец получил пять пулевых ранений, когда эвакуировал людей из Харькова. Мужчина волонтерил с первых дней полномасштабного вторжения. Успел вывезти около 50 человек из Харькова и попал под обстрел. Сейчас его и еще семерых пострадавших из горячих точек эвакуировали во Львов.

29-летний Сергей Иванук — из Полтавы. До вторжения РФ давал представления, но с конца февраля стал волонтером. Развозил гуманитарную помощь в наиболее разрушенные районы Харькова, а оттуда вывозил людей.

В принципе я знал, на какие риски иду. Я оперный певец, и еще левша, еще и играю на гитаре, на бандуре, на фортепиано.

Мужчина эвакуировал из горячих точек: из Салтовки, из южной Салтовки в Харькове, прямо оттуда, где бомбили, однажды попал под обстрел.

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— За нами полтора километра ехали ДРГ, обстреливали, но удалось доехать до нашего блокпоста, там уже нас спасли. Я получил пять пулевых: легкие, печень, две ноги и пальцы, — рассказывает мужчина.

В салоне с Сергеем были медики, чудом не пострадавшие. Они и оказали мужчине первую помощь.

Военные довезли раненого в ближайшую больницу Харькова. 16 суток мужчина провел в реанимации в критическом состоянии. Но медикам удалось спасти его. Правда, волонтеру пришлось ампутировать палец.

Сергея и еще семерых пострадавших из других горячих регионов эвакуационным поездом привезли во Львов. Эвакуированным от 26 до 70 лет, большинство после минно-взрывных травм. Двое тяжелых, остальные — средней тяжести.

Во львовской больнице пациентов дообследуют и окажут необходимую медицинскую помощь. Затем их будет ждать длительная реабилитация

Сейчас люди пытаются эвакуироваться из горячих точек в безопасные области Украины. Более двух месяцев не могли эвакуироваться украинцы из Азовстали в Мариуполе, однако наконец удалось это сделать. Ранее мы рассказывали истории людей, которые скрывались на Азовстали.