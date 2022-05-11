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Получил пять пулевых ранений и остался без пальца. Как оперный певец из Харькова эвакуировал людей

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 11 мая 2022, 13:00

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