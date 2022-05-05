Каждый день рисковали погибнуть: история людей, скрывавшихся на территории предприятия Азовсталь

Они два месяца не видели солнца и каждый день рисковали погибнуть от многотонных вражеских бомб.

Несколько раз сотням людей, скрывавшимся на территории предприятия Азовсталь, оккупанты обещали “зеленый” коридор. Но то и дело сами его срывали обстрелами.

Накануне 150 мариупольцев смогли вырваться из уничтоженного города. Обессиленные люди говорят: счастливы оказаться на свободной территории, и умоляют всех спасти тысячи людей, которые до сих пор остаются в Мариуполе.

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Трудный путь к свободной территории длился для них трое суток через фильтрационные лагеря и многочисленные блокпосты россиян. Полторы сотни мариупольцев, которых удалось эвакуировать из Азовстали, ждали несколько сотен журналистов со всех стран мира.

Володе 14 лет, и он два месяца не видел дневного света, вместе с мамой прятался от бомб в подземелье. Их привез туда папа, поскольку был уверен в безопасности места.

Все это время люди питались кашей и травой, которую удалось сорвать у корпусов завода. Чтобы ее собрать и накормить детей и женщин, мужчины ежедневно рисковали жизнью. Но страшнее голода были только постоянные вражеские обстрелы.

Надежда вспоминает ужас и рассказывает, что если бы не наши воины, то люди бы просто не выжили. Военные постоянно искали и привозили на завод еду и воду.

Прежде всего мы сейчас переживаем за наших военных, которые остались на заводе.

Люди говорят, что на Азовстали множество раненых и горы тел погибших. Мариупольцы, которым удалось вырваться из того ада, говорят, что готовы умолять весь мир, чтобы оставшиеся там смогли спастись.

Напомним, ранее жители Херсона рассказали об ужасах российской оккупации. Лишь недавно людям удалось сбежать от захватчиков.