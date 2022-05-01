Каждые пять минут стреляли — земля тряслась! Истории жителей Херсонской области об ужасах российской оккупации

Это рассказ о двух соседех — 69-летней Ольге Луповой и 75-летнем Иване Якимовиче. Они проживают в поселке Высокополье в Херсонской области, которое ныне под оккупацией. Эти люди были одними из тех, кто недавно бежал от российских захватчиков.

В один момент с велосипедами, тачками и на инвалидных колясках вышли одновременно несколько сотен человек. Жители преодолели десятки километров пешком, чтобы добраться до ближайшего украинского блокпоста на границе с Днепропетровской областью.

Дальше переселенцев перевезли на автобусах в Кривой Рог. Их спасательные средства бережно разместили в ближайших гаражах. Они будут ждать возвращения своих хозяев.

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Ольга и Иван показывают свое новое временное жилье. Это спортзал одной из школ города. Мы усаживаемся на кровати у стены. И женщина, которая еще минуту назад улыбалась, плачет. Всхлипывая, рассказывает, как ее из родительского дома выгнали оккупанты.

Видите, вот моя тачка. “Советского” покроя она. Мне зять ее обрезал, и она везла где-то килограмм, пожалуй, 70. Я взяла здесь покушать. Набросала за пять минут все, что видела.

Это Ольга рассматривает фотографию, на которой десятки оставленных велосипедов и тачек. Свое средство передвижения тоже оставила. Говорит, не хотела до последнего выезжать из родного поселка, но сделала это ради младшей дочери и двоих внуков — 11-летнего Дмитрия и 8-летнего Александра.

Потому что в последние дни уж очень сильно оккупанты начали стрелять — поставили в Высокополье свои танки. А перед этим соседний дом полностью разбили снарядами. Еще и во двор семьи прилетело — вокруг дома стала выжженная земля.

Все сгорело. Там у нас напротив дом — пять раз туда попадали. Его разнесли вдребезги. Вы знаете, там такое творилось, что я не знаю… Каждые пять минут стреляли, там земля тряслась. Мы в погребе сидели два месяца.

Ольга Петровна снова плачет. От постоянных взрывов и ее дом начал трескаться. За водой и продуктами в местный поселковый совет приходилось ходить буквально под обстрелами.

Еще и хворост собирать, чтобы приготовить еду на костре. Потому что в конце февраля рашисты оставили Высокополье без воды, газа и света.

Женщина вспоминает: оккупанты приходили к ней и заставляли повесить на ворота белую тряпку — в знак повиновения. Это так Ольгу возмутило, что она накричала на двоих солдат. Впрочем, хозяйку они не тронули.

Они уже меня так достали за эти недели! Все разрушили, столько горя принесли! Сказала — не буду вешать, хоть стреляйте!

Выходить из оккупированного поселка бабушку уговорили внуки и дочь. Хотя она и не хотела, потому что ухаживала еще и за лежачей соседкой. Ее пришлось оставить на других соседей, которые остались в Высокополье.

Ольга говорит, что чувствует себя немного виноватой. Потому что немощных людей в Высокополье осталось немало, а вывезти их транспортом оккупанты не дают.

Вспоминает, что в первые дни жизни в школьном спортзале не могла привыкнуть к тишине, что никто не стреляет. Этот страх с Ольгой и поныне.

Даже тишина страшной казалась. Так детки пробегут — я срываюсь и кричу: “Лена, Грады!”. А как дверь хлопнет — мороз по спине!

А вот 75-летний Иван Якимович добрался до подконтрольной Украине территории на велосипеде Минск. Обычно ездил на нем по рабочим делам и в магазин. А недавно сложил всю свою жизнь в две сумки, нагрузил на раму велосипеда и покинул дом.

У меня хотели раньше его купить. Я говорю — “Нет!” Потому что для меня этот 35-летний транспорт самый главный в поселке. Вот как меня сейчас спас!

Дедушка жил в поселке сам — овдовел полтора года назад. Говорит: с конца февраля Высокополье оказалось на линии фронта. Стреляли со всех сторон. Но по объектам прилетало именно со стороны оккупантов. Они разрушили комбинат хлебопродуктов, магазины, небольшой торговый центр, универмаг, школу, больницу. Не стало у Ивана и нескольких соседей.

Одному две ноги оторвало. Обстрел продолжался и некак было оказать помощь. Умер. Потом женщину убило — прямое попадание в дом. Еще и фермера нашего не стало — Грады прилетели.

Односельчан, рассказывает Иван Николаевич, хоронили на старом кладбище. Гробов не было, так что просто заворачивали в простыню. А внутрь клали бутылку с запиской — кто умер и дата смерти. Чтобы позже можно было идентифицировать погибших.

А однажды ночью в его дом ворвался российский оккупант. Они время от времени устраивали облавы на мужчин.

Он через забор перелез. Прикладом автомата выбил стекло в евроокне. Залез в дом и спрашивает, кто здесь. Я отозвался. Он мне пистолет в спину и давай искать еще кого-то. Но ушел ни с чем.

Российская армия терроризировала и грабила людей. Постоянно спрашивали, есть ли спиртное. Если было — забирали. И авто тоже. Особенно если джипы. У одного фермера даже технику украли.

Иван говорит, что после такого визита стало совсем страшно. Еще и быт усложнился. Готовить приходилось на улице.

На костре! Кирпичи, дрова — как кочегары. Вот с утра встанешь — дымок там, дымок там. Помахал соседям — живы!

Хлеба нормального мы не видели полтора месяца. Жарили драники, оладьи, — вспоминает местный житель.

Некоторые односельчане пытались выгнать оккупантов. Дедушка Иван вспомнил, что однажды двое немного захмелевших молодых людей пришли ссориться с россиянами на блокпост. Те их прогнали. А через несколько дней одного из ребят нашли застреленным в посадке. После этого все разговоры об оккупантах были только между собой. Устраивать митинги никто не брался.

Иван Якимович хотел и раньше покинуть Высокополье, но несколько раз эвакуация срывалась. Российская сторона не пускала в поселок украинские автобусы. В конце концов дали только пешеходный коридор. Выходили все, кто смог — молодые, старики, детей несли на руках, тех, кто плохо передвигался — тянули на колясках и под руки.

Это самая страшная катастрофа. Так жаль покидать дом. Сколько там осталось! — говорит дедушка Иван.

— За своим велосипедом Минск вернусь или нет… а домой очень тянет! — грустно добавляет, размышляя.

Марии 84 года. Она помнит Вторую мировую войну и пережила гетто. Теперь же женщина видит зверства российских захватчиков на украинской земле. Поэтому одесситка отдала всю пенсию на нужды ВСУ.