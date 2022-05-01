Рассказы

Каждые пять минут стреляли — земля тряслась! Истории жителей Херсонской области об ужасах российской оккупации

София Богуцкая 01 мая 2022, 16:00
Історія мешканців Херсонщини, яким вдалося врятуватися з окупації росіян

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