Хочу, чтобы мы победили! История одесситки, которая пережила гетто, а пенсию отдала на ВСУ

Марии 84 года. До Второй мировой войны ее семья была счастливой и достаточно богатой. Они евреи по происхождению. Вместе с мамой, папой и сестрой жили в небольшом городке Балта в Одесской области.

Отец имел собственную пекарню и мастерскую по ремонту обуви. Жили в частном доме с собственным садом и конюшнями, которые папа купил незадолго до войны.

Я была совсем маленькая, но помню, что мы были счастливы.

Когда пришли нацисты, ей было всего три годика, а детство прошло в гетто.

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Отец ушел на фронт, откуда не вернулся. А всю их семью выгнали из дома и отправили в гетто.

Сказали, чтобы мы собрали вещи и пришли на площадь. Оттуда нас, как животных, погнали в лагеря.

Концлагерь, где их держали, был расположен в той же Балте. Это были небольшие сараи, огражденные забором с колючей проволокой.

В холодных помещениях дети и женщины спали прямо на земле. Там их морили голодом и заставляли тяжело работать. Приходилось есть траву, а руки и ноги были отморожены от страшного холода.

Там девочка прожила почти четыре года. Пока за день до освобождения Одессы, 9 мая, фашисты зверски не расстреляли маму Марии прямо у нее на глазах. Ребенок кричал и плакал, но люди рядом сказали ей молчать, чтобы выжить.

Пулеметчик начал стрелять в разные стороны. Мы остались с сестренкой живы, а мамочке сюда попало, в шею, и она упала, и коса ее русая лежала на плече.

После войны Марию с сестрой отправили в детский дом. Ребенком она пережила настоящий ужас. Гитлеровцы навсегда сломали ее жизнь.

Вторая война в жизни

Она забыла, какими были ее родители и мирная жизнь. Однако хорошо помнит все зверства нацистов.

Бабушка утверждает – то, что творят русские оккупанты на украинской земле, не позволяли себе даже гитлеровцы.

Какой человек может это делать? Это не человек – это животное!

Чтобы внести свой вклад в победу, Мария Биюль решила перевести свою пенсию Вооруженным силам Украины.

Я хочу чем-то помочь, потому что я пережила все эти ужасы войны. Я хочу, чтобы мальчики, готовые отдать жизнь за нас, были живы. И чтобы была победа, и мы жили спокойно.

Пенсионерка уверена: победа будет за нами. Николаев выстоит, и оккупанты не смогут зайти в Одессу. Впрочем, бабушка готова защищать свой дом от вражеских солдат. Старушка говорит, что купила топор и будет отбиваться им при необходимости.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вся Украина печет паски для ВСУ: на частных кухнях, в маленьких пекарнях, на крупных заводах.