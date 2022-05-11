Отримав п’ять кулевих поранень та лишився без пальця. Як оперний співак із Харкова евакуював людей

Оперний співак отримав п’ять куль, коли евакуював людей із Харкова. Чоловік волонтерив із перших днів повномасштабного вторгнення. Встиг вивезти близько 50 людей з Харкова та потрапив під обстріл. Нині його та ще сімох потерпілих із гарячих точок евакуювали до Львова.

29-річний Сергій Іванук — з Полтави. До вторгнення РФ давав вистави, та з кінця лютого став волонтером. Розвозив гуманітарну допомогу в найбільш зруйновані райони Харкова, а звідти вивозив людей.

В принципі я знав, на які ризики йду. Я оперний співак, і ще й лівша, ще й граю на гітарі, на бандурі, на фортепіано.

Чоловік евакуював із гарячих точок: із Салтівки, з південної Салтівки в Харкові, прямо звідти, де бомбили російські військові. Одного разу потрапив під обстріл.

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— За нами півтора кілометра їхала ДРГ, обстрілювали, але вдалось доїхати до нашого блокпоста. Там уже нас врятували. Я отримав п’ять кульових: легені, печінка, дві ноги й пальці, — розповідає чоловік.

У салоні з Сергієм були медики, які дивом не постраждали. Вони й надали чоловіку першу допомогу.

Військові довезли пораненого до найближчої лікарні Харкова. 16 діб чоловік провів у реанімації в критичному стані. Але медикам вдалося врятувати його. Щоправда, волонтеру довелось ампутувати пальця.

Сергія та ще сімох потерпілих з інших найгарячіших регіонів евакуаційним потягом доправили до Львова. Евакуйованим — від 26 до 70 років, більшість після мінно-вибухових травм. Двоє тяжкі, решта — середньої важкості.

У львівській лікарні пацієнтів дообстежать і нададуть необхідну медичну допомогу. Потім на них чекатиме тривала реабілітація.

Нині люди намагаються евакуюватися з гарячих точок у безпечні області України. Понад два місяці не могли евакуюватися українці з Азовсталі в Маріуполі, проте нарешті вдалося це зробити. Раніше ми розповідали історії людей, які переховувалися на Азовсталі.