Люди

4-річну Алісу силоміць розлучили з мамою — чому дівчинка з Маріуполя опинилася сама в Запоріжжі

Андрій Почтєв 10 Травня 2022, 21:30
4-річна Аліса з Маріуполя

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