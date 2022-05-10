4-річну Алісу силоміць розлучили з мамою — чому дівчинка з Маріуполя опинилася сама в Запоріжжі

Маленьку Алісу, яка разом із мамою понад два місяці ховалась від рашистських бомб на Азовсталі, встигли зафільмувати в бункері. Тоді сяючі очі малечі глибоко вразили тих, хто перебував у відносній безпеці, подалі від Маріуполя.

Алісі вдалося евакуюватися. Близько доби 4-річна дівчинка діставалась Запоріжжя сама, адже її маму під Маріуполем рашисти висадили з евакуаційного автобуса.

Мама дівчинки — військовий медик. Найімовірніше, вона не пройшла так звану фільтрацію росіян.

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Тепер же дитина ні на крок не відходить від Злати — жінки, що взялася прихистити Алісу, доки шукають її маму.

По Алісу невдовзі має приїхати рідний дядько з Хмельниччини. Можливо, він доправить дитину до бабусі в Польщу. Сама ж дівчинка мріє тільки про одне — знову побачити маму.

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