4-летнюю Алису насильно разлучили с мамой – почему девочка из Мариуполя оказалась одна в Запорожье

Маленькую Алису, которая вместе с мамой больше двух месяцев скрывалась от рашистских бомб на Азовстали, успели снять на видео еще в бункере. Тогда сияющие глаза малышки глубоко ранили тех, кто находился в относительной безопасности, подальше от Мариуполя.

Алисе удалось эвакуироваться. Около суток 4-летняя девочка добиралась в Запорожье сама, ведь ее маму под Мариуполем рашисты высадили из эвакуационного автобуса.

Мама девочки – военный медик. Скорее всего, она не прошла так называемую фильтрацию россиян.

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Теперь же ребенок ни на шаг не отходит от Златы — женщины, которая решила приютить Алису, пока ищут ее маму.

За девочкой вскоре должен приехать родной дядя из Хмельницкой области. Возможно, он доставит ребенка к бабушке в Польшу. Сама же девочка мечтает только об одном – снова увидеть маму.

Напомним, Россия похищает украинских детей и принудительно вывозит их на территорию РФ. Читай, как и куда Россия депортирует украинских детей.