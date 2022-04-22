Пройшли “фільтрацію”: що розповіли маріупольці, яким вдалося вирватися з російського пекла

Розмитими сільськими дорогами діставалися Запоріжжя автобуси з маріупольцями. Біля самого міста буси загрузли в багнюці. Довелося викликати надзвичайників.
Зрештою 79 українцям вдалося виїхати з пекла війни. Напередодні до Запоріжжя прибула перша за кілька тижнів гуманітарна колона з мешканцями Маріуполя.
Знесилені люди були змушені їхати майже добу. На блокпостах окупанти ретельно перевіряли кожного, а самі автобуси неодноразово намагалися спрямувати до Росії.
Що розповідають люди, яким пощастило вирватися з російського пекла – дивися у відео.