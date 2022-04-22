Прошли “фильтрацию”: что рассказали мариупольцы, которым удалось вырваться из российского ада

По размытым сельским дорогам в Запорожье отправились автобусы с мариупольцами. Возле самого города бусы увязли в грязи. Пришлось вызвать спасателей.

И все же 79 украинцам удалось выехать из ада войны. Накануне в Запорожье прибыла первая через несколько недель гуманитарная колонна с жителями Мариуполя.

Обессиленные люди были вынуждены ехать почти сутки. На блокпостах оккупанты тщательно проверяли каждого, а сами автобусы неоднократно пытались отправить в Россию.

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Что рассказывают люди, которым удалось вырваться из российского ада – смотри в видео.