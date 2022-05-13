Били Ураганом по гуманітарному штабу: наслідки ворожого обстрілу міста Дергачі на Харківщині

Вночі окупанти вдруге за добу завдали ракетного удару системою залпового вогню Ураган по селищу Дергачі, що за 16 км від Харкова.

Населений пункт, по якому два місяці росіяни гатили чи не щодня, знову зазнав масштабних руйнувань. Один з набоїв влучив між першим та другим поверхами гуманітарного штабу у Дергачах.

Туди звозили гуманітарну допомогу з усієї України, щоб забезпечити людей продуктами, санітарно-гігієнічними засобами, ліками.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Також зазнала уражень будівля поліклініки та станції швидкої допомоги. Внаслідок обстрілу міста двоє людей загинули, ще четверо зазнали поранень.

Наразі у Дергачах досі не тихо, а за весь період повномасштабного вторгнення російських військ на територію України у громаді загинуло вже понад сто мирних мешканців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оперний співак із Харкова евакуював людей.