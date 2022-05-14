Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі — про що говорив Зеленський у новому зверненні

Президент України Володимир Зеленський звернувся 14 травня до українців.
Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу.
На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють цих намагань.
На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють цих намагань.
Я вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону та наближає і для Донбасу, і для Приазов’я, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині.
Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі. Змусимо піти й з українського моря.
Нагадаємо, раніше Ірина Верещук розповіла про способи досягнення евакуації бійців з Азовсталі.