Украина

Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с украинской земли — о чем говорил Зеленский в новом обращении

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 14 мая 2022, 22:39
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