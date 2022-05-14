Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с украинской земли — о чем говорил Зеленский в новом обращении

Президент Украины Владимир Зеленский обратился 14 мая к украинцам.
Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу.
На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают эти попытки.
На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают эти попытки.
Я благодарен каждому и каждому, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то же, что сейчас происходит в Харьковской области.
Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с украинской земли. Заставим уйти и с украинского моря.
Напомним, ранее Ирина Верещук рассказала о способах достижения эвакуации бойцов из Азовстали.