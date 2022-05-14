Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с украинской земли — о чем говорил Зеленский в новом обращении

Президент Украины Владимир Зеленский обратился 14 мая к украинцам.

Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу.

На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают эти попытки.

Я благодарен каждому и каждому, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то же, что сейчас происходит в Харьковской области.

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Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с украинской земли. Заставим уйти и с украинского моря.

Главное из обращения Зеленского 14 мая:

В прошлом году 14 мая в нашем государстве впервые отмечался День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

2 тысячи 659 украинцев и украинок получили звание Праведников народов мира. Наша страна – четвертая в мире по количеству Праведников.

Праведники были во всех регионах нашего государства – от Закарпатья до Крыма, от Одесской области до Харьковской области.

Я благодарен всем журналистам и просто всем небезразличным людям, которые документируют современные истории спасения и фиксируют для всех поколений нашего народа, через что приходится пройти Украине и как люди проявляют свои лучшие качества, спасая других – знакомых и незнакомых, родных и чужих, детей и взрослых.

Провел сегодня в Киеве переговоры с делегацией сенаторов США во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом. Этот визит демонстрирует прочность двухпартийной поддержки нашего государства и мощь связи между Украинским и Американским народами.

Обсудили оборонную и финансовую поддержку нашей страны, а также усиление санкций против России. Поблагодарил за историческое решение о возобновлении программы ленд-лиза . Призвал официально признать Россию государством-террористом.

Один из вопросов, которым занимаюсь фактически ежедневно – это продовольственная безопасность. Все больше государств мира отдают себе отчет, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода.

Сейчас поддержка для Украины – и, прежде всего, оружием – означает работу на недопущение глобального голода. Чем быстрее освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка.

Во многих городах и общинах Украины продолжаются дискуссии о переименовании улиц и площадей. Советую обратиться к историям украинских Праведников и увековечить их память. Ведь это именно о смелости и человечности украинцев, которые уже доказали, что зло, которое приходит на нашу землю, неизбежно проигрывает.

Смотри полное обращение Зеленского 14 мая

Напомним, ранее Ирина Верещук рассказала о способах достижения эвакуации бойцов из Азовстали.