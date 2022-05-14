Боїться бунту? Чому Путін береже спокій своєї столиці та не відправляє москвичів на передову   

Як то кажуть, свого ворога потрібно знати досконально, адже саме це ключ до перемоги над ним. На жаль, в Україні протягом десятиріч мало хто займався детальним вивченням політичних, економічних та демографічних показників Росії.

Тепер, під час повномасштабної війни, це терміново намагаються виправити й звернути увагу на внутрішні процеси у країні-агресорці.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, чому військово-політичне керівництво РФ береже спокій своєї столиці.

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На першому місці за кількістю офіційних втрат (у війні з Україною — ред.), які дає Російська Федерація, — Бурятія. Там 99 людей на 100 000 населення. Потім йде Дагестан та низка інших регіонів, — пояснює Денисенко, якому вдалось проаналізувати статистику втрат Росії за регіонами.

Утім цікаво те, що найменше втрат з Москви та Санкт-Петербургу. За словами радника МВС, кількість офіційно визнаних смертей у Москві в 420 разів нижче у порівнянні з Бурятією.

Російська влада намагається не надсилати людей з цих регіонів на війну в Україну або ж робити так, щоб вони не були на передовій. Якщо ж усе-таки москвичі та пітерці гинуть на нашій землі, то їх записують як безвісти зниклих. Це унеможливлює поховання.

Путін і його оточення прекрасно розуміють, що всі революції, які будь-коли були у РФ, починались зі столиць. Тому треба берегти спокій Москви для того, щоб в жодному разі не почались найменші прояви непокори, — зазначає Денисенко.

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Та усе ж правду приховати не вдасться. Перехоплені розмови російських військових від СБУ свідчать про слабкий дух окупантів. Їм уже немає, в чому воювати, відтак росте недовіра до командування.