Україна

Жертви пропаганди РФ готові вбивати навіть дітей! Перехоплені розмови окупантів

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 13 Травня 2022, 19:00

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