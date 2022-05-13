Жертви пропаганди РФ готові вбивати навіть дітей! Перехоплені розмови окупантів

Уся велич “могутньої країни” РФ криється тільки у гучних порожніх словах. Тоді як ЗСУ доводять свою силу, підбивши черговий корабель флоту РФ.

Перехоплені розмови окупантів від СБУ свідчать про слабкий дух російських окупантів. Їм уже немає, в чому воювати, відтак росте недовіра до командування.

Окупант: — Командир полку такий: “Не відступати!” А сам сидить на диванчику, випиває, напевно.

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Співрозмовник: — В схованку, так? Ну вони такі. Це нам по телевізору показують кіно: красивих, сильних, могутніх командирів.

А влада РФ так піклується про своїх воїнів, що рядовим бійцям подекуди ні в чому воювати. Доводиться просити рідних, щоб ті позичили грошей на екіпірування.

Співрозмовниця: — А що таке екіпіровка?

Окупант: — Бронежилет, розгрузка, шолом.

Співрозмовниця: — А це ви купляєте за свої гроші?

Окупант: — Просто те, що на нас зараз надягнуто — дуже страшне.

Також російські окупанти жаліються на те, що їм невідомо, скільки вони перебуватимуть на війні. Наводять порівняння з ув’язненими, мовляв, і ті навіть знають, який термін покарання мають відсидіти.

Деякі громадяни Росії вже не вірять російській пропаганді та їхній “новій потужній зброї”, яку боїться вся Україна.

Проте ті, хто без перерви споживають брехню Кремля, ладен вбивати українців.

Увага! Після наступної перехопленої розмови твоя ненависть до росіян може зрости в десятки разів.

Співрозмовниця: — Навіщо Путін всіх в Росію: “Їдьте, їдьте”, — дурнів цих? Взяли б усіх там повбивали та й усе. Я б навпаки наркотики вколола б їм, якби працювала, і дивилася б в очі. І сказала б: “Видихайте і мучтесь!” Я б їм статеві органи відрізала, зірки на спинах вирізала. І взагалі по вуху кожен день відрізала, по пальцю, щоб їм боляче було.

Окупант: — Ну це ж діти.

Співрозмовниця: — Я їх прям ненавиджу, цих українців. Я б навіть дітей цих розстріляла.

Після таких слів росіяни й далі будуть стверджувати, що українці “неонацисти” та всі російські воєнні злочини на території України — постановка? Росіяни просочені жорстокістю, навряд чи їх можна врятувати чи перевиховати. Залишається просто збирати докази воєнних злочинів та повертати свої землі.

Російські військові продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема хочуть залишити нас без палива. Раніше ми розповідали про вибухи в Кременчуці, там було зафіксовано з десяток ворожих “прильотів”.