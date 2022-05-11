Росіяни, які цинічно знищують українські населені пункти, фактично виживають людей з окупованих територій, на камеру намагаються показати, як добре живеться людям у новому тоталітарному режимі.

Рашисти, які вбивали дітей, тепер використовують їх для пропаганди. У повністю знищеному Маріуполі вони відкрили школу. Звісно ж, це не навчання, а лише імітація. Адже майже всі школи в місті розбомблені та пограбовані.

Там (у пропагандистському сюжеті — ред.) показали шматочок 53-ї школи й не показали частину, яка розвалена. Як вони дістануться до 53-ї школи? Я навіть не уявляю.

— Це дві години пішки йти. Зв’язку нема у місті, електрики, води, каналізації немає. Який може бути навчальний процес? — коментує заступниця директора місцевої школи та біженка Людмила Болтінова.

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Знайти вчителів та учнів для своїх показових сюжетів непросто. Маріупольці знають правду, хоч часом серед освітян трапляються колабораціоністи. З ними обов’язково розберуться українські правоохоронні органи.

Більше дивись у відео.

Два дні тому до Запоріжжя прибули автобуси з Маріуполя. Вдалося вивезти 177 людей, зокрема тих, хто понад два місяці переховувався в катакомбах Азовсталі. Дивися, як пройшла евакуація.