Не стесняются использовать детей для пропаганды — рашисты показали открытие школы в Мариуполе

Россияне, которые цинично уничтожают украинские населенные пункты, фактически выживают людей из оккупированных территорий, на камеру пытаются показать, как хорошо живется людям в новом тоталитарном режиме.

Рашисты, убивавшие детей, теперь используют их для пропаганды. В полностью уничтоженном Мариуполе они открыли школу. Конечно, это не обучение, а только его имитация. Ведь почти все школы в городе разбомблены и разграблены.

Там (в пропагандистском сюжете — ред.) показали кусочек 53-й школы и не показали развалившуюся часть. Как они доберутся до 53-й школы? Я даже не представляю.

— Это два часа пешком идти. Связи нет в городе, электричества, воды, канализации нет. Какой может быть учебный процесс? — комментирует заместитель директора местной школы и беженка Людмила Болтинова.

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Найти учителей и учащихся для своих показушных сюжетов непросто. Мариупольцы знают правду, хотя среди педагогов иногда встречаются коллаборационисты. С ними обязательно разберутся украинские правоохранительные органы.

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Два дня назад в Запорожье прибыли автобусы из Мариуполя. Удалось вывезти 177 человек, в том числе тех, кто более двух месяцев скрывался в катакомбах Азовстали. Смотри, как прошла эвакуация.