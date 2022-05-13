Жертвы пропаганды РФ готовы убивать даже детей! Перехваченные разговоры оккупантов

Все величие “могучей страны” РФ кроется только в громких пустых словах. В то время как ВСУ доказывают свою силу, подбив очередной корабль флота РФ.

Перехваченные разговоры оккупантов от СБУ свидетельствуют о слабом духе российских оккупантов. Им уже не в чем воевать, поэтому растет недоверие к командованию.

Оккупант: — Командир полка такой: “Не отступать!” А сам сидит на диванчике, выпивает, наверное.

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Собеседник: — В загашнике, да? Ну, они такие. Это нам по телевизору показывают кино: красивых, сильных, могущественных командиров.

А власти РФ так заботятся о своих воинах, что рядовым бойцам кое-где уже не в чем воевать. Приходится просить родных, чтобы те одолжили денег на экипировку.

Собеседница: — А что такое экипировка?

Оккупант: — Бронежилет, разгрузка, каска.

Собеседница: — А это вы покупаете за свои деньги?

Оккупант: — Просто то, что на нас сейчас одето, очень страшно.

Также российские оккупанты жалуются на то, что им неизвестно, сколько они будут находиться на войне. Наводят сравнение с заключенными, мол, и те даже знают, какой срок наказания отсидеть.

Некоторые граждане РФ уже не верят российской пропаганде и их “новому мощному оружию”, которого боится вся Украина.

Однако те, кто без перерыва потребляют ложь Кремля, готовы убивать украинцев.

Внимание! После следующего перехваченного разговора твоя ненависть к россиянам может возрасти в десятки раз.

Собеседница: — Зачем Путин всех в Россию: “Едьте, едьте”, — придурков этих? Взяли бы всех там убили бы и все. Я бы, наоборот, наркотики уколола бы им, если бы работала, и смотрела бы в глаза. И сказала бы: “Вдыхайте и мучайтесь!” Я бы им половые органы отрезала, звезды на спинах вырезала бы. И вообще по уху каждый день отрезала бы, по пальцу, чтобы им было больно.

Оккупант: — Ну это же дети.

Собеседница: — Я их прям ненавижу этих украинцев. Я бы даже этих детей расстреляла бы.

После таких слов россияне и дальше будут утверждать, что украинцы “неонацисты” и все российские военные преступления на территории Украины — постановка? Русские пропитаны жестокостью, вряд ли их можно спасти или перевоспитывать. Остается просто собирать доказательства военных преступлений и возвращать свои земли.

Российские военные продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины, в частности хотят оставить нас без топлива. Ранее мы рассказывали о взрывах в Кременчуге, там было зафиксировано с десяток вражеских “прилетов”.