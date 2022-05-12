С десяток вражеских “прилетов” — что известно о взрывах в Кременчуге

Российские военные не дают покоя ни одному городу Украины, где бы он ни находился. Сегодня, 12 мая, около десятка вражеских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга в Полтавской области.

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о четырех “прилетах” по Кременчугскому НПЗ. Мощный нефтеперерабатывающий завод уже не в первый раз становится мишенью рашистов. В начале апреля Полтава и Кременчуг подверглись обстрелам российских оккупантов.

От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу — по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности — позже, — написал Лунин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. В настоящее время информация о повреждениях и возможных потерях уточняется. В области объявили отбой воздушной тревоги.

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