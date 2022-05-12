Украина

Есть две самые сложные точки. Вадим Денисенко о ситуации в Украине и потерях врага по состоянию на 12 мая

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 мая 2022, 12:30
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