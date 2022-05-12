Есть две самые сложные точки. Вадим Денисенко о ситуации в Украине и потерях врага по состоянию на 12 мая

Пока россияне не понимают, к чему был их парад на День победы, и называют это позором, ВСУ уничтожают оккупантов. А также превращают в металлолом сотни единиц российской техники, которой по “непонятным” для россиян причинам тоже на параде не было.
Генштаб ВСУ сообщил об общих потерях врага в период с 24.02 по 12.05:
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал об оперативной ситуации в Украине и сложных точках.
По его словам, две наиболее сложные точки — это Азовсталь в Мариуполе и Луганское направление.
По его словам, две наиболее сложные точки — это Азовсталь в Мариуполе и Луганское направление.
В Луганской области россияне пытаются сделать оперативное окружение и практически не прекращают обстрелы в районе городов Рубежное и Северодонецк. На это направление они перебрасывают технику и живую силу.
Однако ВСУ отбросили россиян на север от Харькова и почти дошли до государственной границы Украины.
Однако ВСУ отбросили россиян на север от Харькова и почти дошли до государственной границы Украины.
Вадим Денисенко сообщает, что украинские власти делают все, чтобы эвакуировать бойцов из Мариуполя, но, к сожалению, пока это упирается в личную позицию Путина.
— От того, как мы пройдем битву за Донбасс, будет зависеть дальнейшая судьба войны. Но пока говорить, чем закончится битва, очень рано. Если говорить по состоянию на сейчас, то военные не видят никакого намерения наступления на Киев.
Также Вадим Денисенко отметил, что украинцы в этой битве могут помочь волонтерством, а самое главное — не поддаваться панике.
Несмотря на все возможные нюансы, военные эксперты составляют прогнозы на эту войну. Ранее Олег Жданов рассказал, сколько будет продолжаться война в Украине.