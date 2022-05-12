Україна

Є дві найскладніші точки. Вадим Денисенко про ситуацію в Україні та втрати ворога станом на 12 травня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Травня 2022, 12:30
Втрати ворога 12 травня

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