Є дві найскладніші точки. Вадим Денисенко про ситуацію в Україні та втрати ворога станом на 12 травня

Поки росіяни не розуміють, до чого був їхній парад на День перемоги, та називають це ганьбою, ЗСУ знищують окупантів. А також перетворюють на металобрухт сотні одиниць російської техніки, якої з “незрозумілих” для росіян причин теж на параді не було.
Генштаб ЗСУ повідомив про загальні втрати ворога у період з 24.02 по 12.05:
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів про оперативну ситуацію в Україні та найскладніші точки.
За його словами, двома найскладнішими точками є Азовсталь у Маріуполі та Луганський напрямок.
За його словами, двома найскладнішими точками є Азовсталь у Маріуполі та Луганський напрямок.
На Луганщині росіяни намагаються зробити оперативне оточення і практично не припиняють обстріли в районі міст Рубіжне та Сєвєродонецьк. На цей напрямок вони перекидають техніку та живу силу.
Проте ЗСУ відкинули росіян на північ від Харкова та майже дійшли до державного кордону України.
Проте ЗСУ відкинули росіян на північ від Харкова та майже дійшли до державного кордону України.
Вадим Денисенко повідомляє, що українська влада робить усе, щоб евакуювати бійців з Маріуполя, але, на жаль, поки це впирається в особисту позицію Путіна.
— Від того, як ми пройдемо битву за Донбас, буде залежати подальша доля цієї війни. Але поки що говорити, чим закінчиться битва, дуже рано. Якщо говорити про зараз, то військові не бачать ніякого наміру наступу на Київ.
Також Вадим Денисенко зазначив, що українці у цій битві можуть допомогти волонтерством, а найголовніше — не піддаватися паніці.
Попри всі можливі нюанси, військові експерти складають прогнози на цю війну. Раніше Олег Жданов розповів, скільки триватиме війна в Україні.