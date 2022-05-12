Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 травня

Мирному населенню варто не заважати ЗСУ та дослухатись до Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Найбільша активність окупантів надалі спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ.
В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області.
В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області.
На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу.
На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, окупанти здійснюють подавлення мережі стільникового зв’язку.
На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на отриманні повного контролю над містом Рубіжне та проведенні наступу в напрямку населеного пункту Лиман.
Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка.
Противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківку, успіху не мав.
Противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківку, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку, з метою підготовки наступу, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке.
Противник продовжує обстрілювати позиції наших військ. Збільшив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.
В Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу Азовсталь.
В Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу Азовсталь.
Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.
На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог активних бойових дій не проводив, обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів.
В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника виконують завдання ізоляції районів бойових дій та ведення розвідки.
Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців та повідомив, що Палата представників Конгресу Сполучених Штатів проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави.