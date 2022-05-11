Вечірнє звернення до нації — про що говорив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців 11 травня.
Палата представників Конгресу Сполучених Штатів проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на 40 мільярдів доларів.
Палата представників Конгресу Сполучених Штатів проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на 40 мільярдів доларів.
Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену і набуде чинності.
Я вдячний народу Америки та всім нашим друзям у Конгресі та в адміністрації за цю підтримку, — каже президент.
Кошти від США будуть використані – максимально швидко і без бюрократії – для посилення захисту України. Передусім, це зброя і боєприпаси для нас, обладнання. Це також підтримка розслідування воєнних злочинів російських окупантів, підтримка дипломатичної роботи та інше.
Ще одне важливе рішення – важливе і навіть історичне – це поновлення Америкою знаменитої програми ленд-лізу. І це не випадковість, що новий закон про нього для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний президенту Байдену за це рішення і за такий символізм. Бо ми зараз захищаємо свободу і право на життя для усіх вільних народів – у війні проти тиранії, яка несе Європі не меншу загрозу, ніж була 80 років тому.
Ми отримаємо доступ до сучасної зброї, боєприпасів та обладнання, і нам не треба шукати варіанти, як за це все заплатити. Тепер – із ленд-лізом – президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає. Це прискорить постачання.
Нагадаємо, раніше ми публікували емоційні звернення бійців Азова до світу.