Вечірнє звернення до нації — про що говорив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців 11 травня.

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на 40 мільярдів доларів.

Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену і набуде чинності.

Я вдячний народу Америки та всім нашим друзям у Конгресі та в адміністрації за цю підтримку, — каже президент.

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Головне зі звернення Зеленського 11 травня:

Кошти від США будуть використані – максимально швидко і без бюрократії – для посилення захисту України. Передусім, це зброя і боєприпаси для нас, обладнання. Це також підтримка розслідування воєнних злочинів російських окупантів, підтримка дипломатичної роботи та інше.

Ще одне важливе рішення – важливе і навіть історичне – це поновлення Америкою знаменитої програми ленд-лізу. І це не випадковість, що новий закон про нього для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний президенту Байдену за це рішення і за такий символізм. Бо ми зараз захищаємо свободу і право на життя для усіх вільних народів – у війні проти тиранії, яка несе Європі не меншу загрозу, ніж була 80 років тому.

Ми отримаємо доступ до сучасної зброї, боєприпасів та обладнання, і нам не треба шукати варіанти, як за це все заплатити. Тепер – із ленд-лізом – президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає. Це прискорить постачання.

Україна дуже предметно і постійно обговорює з нашими друзями тему безпекових гарантій для України. Зустріч Великої сімки 8-го травня, в якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємось з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед.

Говорив сьогодні й з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про оборонну допомогу Україні, енергетичну взаємодію і нові санкції проти Росії. Крок за кроком робимо все, щоб саме агресору було найбільш боляче від агресії.

Тільки вчора державними нагородами були відзначені 404 військовослужбовці Збройних сил України. Звання Герой України – посмертно – присвоєно полковнику Ігорю Бедзаю, начальнику служби безпеки польотів – старшому інспектору-льотчику Командування Військово-Морських Сил. А всього за час повномасштабної війни державними нагородами відзначені понад 13 тисяч наших військових.

Дивись повне відео звернення Зеленського 11 травня:

Нагадаємо, раніше ми публікували емоційні звернення бійців Азова до світу.