Вечернее обращение к нации — о чем говорил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам 11 мая.
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Почти на 40 миллиардов долларов.
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Почти на 40 миллиардов долларов.
Скоро состоится и второе голосование – в Сенате США. После чего это решение попадет на подпись президенту Байдену и вступит в силу.
Я благодарен народу Америки и всем нашим друзьям в Конгрессе и администрации за эту поддержку, — говорит президент.
Напомним, ранее мы публиковали эмоциональные обращения бойцов Азова к миру.