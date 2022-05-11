Вечернее обращение к нации — о чем говорил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам 11 мая.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Почти на 40 миллиардов долларов.

Скоро состоится и второе голосование – в Сенате США. После чего это решение попадет на подпись президенту Байдену и вступит в силу.

Я благодарен народу Америки и всем нашим друзьям в Конгрессе и администрации за эту поддержку, — говорит президент.

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Главное из обращения Зеленского 11 мая:

Средства от США будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего это оружие и боеприпасы для нас, оборудования. Это также поддержка расследования военных преступлений русских оккупантов, поддержка дипломатической работы и прочее.

Еще одно важное решение – важное и даже историческое – это обновление Америкой знаменитой программы ленд-лиза. И это не случайность, что новый закон о нем для защиты демократии в Украине был подписан 9 мая. Я благодарен президенту Байдену за это решение и за такой символизм. Потому что мы защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов – в войне против тирании, которая несет Европе не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад.

Мы получим доступ к современному оружию, боеприпасам и оборудованию, и нам не нужно искать варианты, как за это все заплатить. Теперь – с ленд-лизом – президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает. Это ускорит поставки.

Украина очень предметно и постоянно обсуждает с нашими друзьями тему гарантий безопасности для Украины. Встреча Большой семерки 8 мая, в которой наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров, было прежде всего об этом. Мы договариваемся с ведущими государствами мира, чтобы дать Украине уверенность в безопасности десятилетия вперед.

Говорил сегодня и с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об оборонной помощи Украине, энергетическом взаимодействии и новых санкциях против России. Шаг за шагом делаем все, чтобы именно агрессору было больнее всего от агрессии.

Только вчера государственными наградами были отмечены 404 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Звание Герой Украины – посмертно – присвоено полковнику Игорю Бедзаю, начальнику службы безопасности полетов – старшему инспектору-летчику Командование Военно-Морских Сил. Всего за время полномасштабной войны государственными наградами отмечены более 13 тысяч наших военных.

Смотри полное видео обращение Зеленского 11 мая:

Напомним, ранее мы публиковали эмоциональные обращения бойцов Азова к миру.