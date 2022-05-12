Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 мая

Мирному населению следует не мешать ВСУ и прислушиваться к Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность оккупантов в дальнейшем наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск.
В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины уволен населенный пункт Питомник Харьковской области.
В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины уволен населенный пункт Питомник Харьковской области.
На Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления.
На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи.
На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на получении полного контроля над городом Рубежное и проведении наступления в направлении населенного пункта Лиман.
Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка.
Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковку, успеха не имел.
Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковку, успеха не имел.
На Бахмутском направлении, с целью подготовки наступления, российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое.
Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.
В Мариуполе основные усилия неприятеля сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода Азовсталь.
В Мариуполе основные усилия неприятеля сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода Азовсталь.
Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.
На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам.
В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и разведки.
Российские оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам и сообщил, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства.