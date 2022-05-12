Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 мая

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 мая 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 травня

Больше видео
Яка ситуація в Маріуполі нині
Возможна ли военная деблокада? Какие варианты рассматривают власти
звернення Зеленського 29 квітня
Вечернее обращение к нации — о чем говорил Зеленский
0:02:46
Перехоплені розмови окупантів 10 травня
Россияне пробили дно своей ненависти к украинцам. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
0:14:12
Жданов і Денисенко
Возможно ли наступление со стороны Беларуси? Военные эксперты о тяжелой технике на границах и риторике Лукашенко
Смотреть больше

Последние видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 травня

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 мая
Яка ситуація в Маріуполі нині
Возможна ли военная деблокада? Какие варианты рассматривают власти
звернення Зеленського 29 квітня
Вечернее обращение к нации — о чем говорил Зеленский
0:02:18
Що буде з бензином
Цены против дефицита: эксперты рассказали, как изменится рынок топлива в ближайшее время
0:02:46
Перехоплені розмови окупантів 10 травня
Россияне пробили дно своей ненависти к украинцам. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
0:14:12
Жданов і Денисенко
Возможно ли наступление со стороны Беларуси? Военные эксперты о тяжелой технике на границах и риторике Лукашенко
0:04:40
Олександр Педан про YouTube-проект УніверСheck для абітурієнтів
О специальностях, обучении и перспективах — Педан запустит тревел-проект УніверСheck для абитуриентов
Бійці Азову
Пока бьется сердце, буду чувствовать любовь к Украине! Эмоциональные обращения бойцов Азова к миру
0:02:44
У Черкаській області фермери вирощують спаржу
Выращивание спаржи — дело хлопотное: как черкасские фермеры собирают урожай, несмотря на войну
0:03:48
Проект Добробат розчищає завали зруйнованих українських міст
Добробат: добровольческие батальоны расчищают освобожденные от россиян украинские города и села
Больше видео
Яка ситуація в Маріуполі нині
Читать дальше
Возможна ли военная деблокада? Какие варианты рассматривают власти

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь