З десяток ворожих “прильотів” — що відомо про вибухи в Кременчуці

Російські військові не дають спокою жодному місту України, де б воно не знаходилось. Сьогодні, 12 травня, приблизно з десяток ворожих ракет вдарили по інфраструктурі Кременчука в Полтавській області.

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про чотири “прильоти” по Кременчуцькому НПЗ. Потужний нафтопереробний завод уже не вперше стає мішенню рашистів. На початку квітня Полтава та Кременчук зазнали обстрілів російських окупантів.

Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку — по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці — пізніше, — написав Лунін у своєму Telegram-каналі.

Він також зазначив, що звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Наразі інформація про пошкодження та можливі втрати уточнюється. В області оголосили відбій повітряної тривоги.

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