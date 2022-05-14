Боится бунта? Почему Путин бережет покой своей столицы и не отправляет москвичей на передовую

Как говорится, врага нужно знать досконально, ведь именно это ключ к победе над ним. К сожалению, в Украине в течение десятков лет немногие занимались детальным изучением политических, экономических и демографических показателей России.

Теперь, во время полномасштабной войны, это срочно пытаются исправить и обратить внимание на внутренние процессы в стране-агрессоре.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, почему военно-политическое руководство РФ бережет покой своей столицы.

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На первом месте по количеству официальных потерь (в войне с Украиной — ред.), которые дает Российская Федерация, — Бурятия. Там 99 человек на 100 тысяч населения. Затем следует Дагестан и ряд других регионов, — объясняет Денисенко, которому удалось проанализировать статистику потерь России по регионам.

Впрочем, интересно то, что меньше всего потерь из Москвы и Санкт-Петербурга. По словам советника МВД, количество официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже по сравнению с Бурятией.

Российские власти пытаются не посылать людей из этих регионов на войну в Украину или же делать так, чтобы они не были на передовой. Если же все-таки москвичи и питерцы погибают на нашей земле, то их записывают как без вести пропавших. Это делает невозможным захоронение.

Путин и его окружение прекрасно понимают, что все революции, когда-либо бывшие в РФ, начинались со столиц. Поэтому нужно беречь покой Москвы для того, чтобы ни в коем случае не начались малейшие проявления неповиновения, — отмечает Денисенко.

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И все же правду скрыть не удастся. Перехваченные разговоры российских военных от СБУ свидетельствуют о слабом духе оккупантов. Им уже не в чем воевать, поэтому растет недоверие к командованию.