С войной всегда приходят болезни. Возможна ли вспышка инфекционных заболеваний в Украине

В Мариуполе остаются не только бойцы, но и гражданское население. Однако при ужасных условиях в оккупации город может потерпеть инфекционную катастрофу. Это может произойти по трем главным причинам — отсутствие воды, нарушенная работа канализации и оказавшиеся под завалами тела.

Советник городского головы Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе выросло количество болезней и смертность из-за антисанитарии.

Возможна ли вспышка инфекционных болезней

Инфекционист Федор Лапий рассказал о гуманитарном кризисе в Мариуполе, а также упомянул, что COVID-19 никуда не исчез.

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Он сообщил, что в таких условиях могут распространяться кишечные инфекции. Если у людей нет возможности пить чистую воду — им передается инфекция, которая есть в грязной жидкости.

— Мариуполь и раньше был очагом холеры, несколько лет назад здесь был обнаружен возбудитель. Во-вторых, контакт между людьми и отсутствие вакцинации могут вызвать вспышку дифтерии, — говорит эксперт.

На вопрос, можно ли сдержать распространение инфекций, эксперт говорит, что есть две составляющих ответа.

— Первое — будет ли проведена вакцинация, и будут ли больные обнаружены и изолированы.

А люди, которые живут на неоккупированных территориях, могут пройти повторную вакцинацию против дифтерии и столбняка.

Какая ситуация с COVID-19 в Украине

Инфекционист сообщил, что коронавирус никуда не делся из Украины, он приобретает характеристики сезонной инфекции. Эксперт рассказал, что статистические данные не обнародуются, потому что этой информацией может воспользоваться враг.

Сейчас внимание многих стран мира приковано к Мариуполю, ведь во время выступления на Евровидении Kalush громко призвал спасти наших бойцов. Так что раньше мы рассказывали о вариантах спасения военных из Азовстали.