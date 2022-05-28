У тебя сыпь и зуд — действительно ли это обезьянья оспа? Как распознать недуг и какие причины этих симптомов

Сыпь и пятна на коже могут возникать по множеству причин. Обезьяна оспа — одна из них, но встречается это состояние крайне редко. Как распознать недуг, какие симптомы обезьяньей оспы и симптомами каких болезней могут быть сыпь и зуд — мы рассказываем дальше.

Обезьяна оспа — что это и чем сопровождается болезнь?

Обезьяна оспа — разновидность вирусов оспы, хотя и менее заразная, а болезнь протекает в более легкой форме, чем обычная оспа.

Оспа обезьян обычно поначалу поражает лицо и в некоторых случаях полость рта, затем руки, ноги, ладони, стопы и в последнюю очередь тело. В некоторых недавних случаях сыпь фиксировали в области гениталий.

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Чтобы заразиться обезьяньей оспой, нужен очень тесный и длинный контакт с инфицированным человеком. Сейчас такое заболевание зафиксировано у очень небольшого количества людей, и шансы встретить одного из них минимальны.

Какие симптомы являются первыми ласточками обезьяньей оспы?

Первое, что можно заметить — это симптомы обычного гриппа: лихорадка, усталость, слабость. В результате активизации иммунной системы у больного отекают лимфоузлы.

После понижения температуры может появиться сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони и стопы.

Сыпь проходит несколько стадий. Сначала на коже появляются пятна красного цвета, но кожа остается гладкой. Затем сыпь становится объемной, пятна превращаются в волдыри (папулы), а затем в струпья.

Инфекция обычно исчезает сама и длится от 14 до 21 дня.

Именно из-за такого характера высыпаний обезьянью оспу можно спутать с ветряной оспой.

Однако, как отмечалось выше, заболеть обезьяньей оспой в Украине маловероятно.

Какие болезни могут иметь схожие симптомы?

Зуд и сыпь — симптомы многих заболеваний. Большинство из них хорошо нам известны и не столь экзотичны. Это и знакомая с детства ветряная оспа, и разновидности герпеса, а также укусы насекомых.

Короста

Коросту вызывают клещи, которые откладывают яйца на коже, вызывая сильный зуд и покраснение.

Зуд и сыпь могут появляться в любой области тела, но наиболее часто они встречаются между пальцами. Также видны небольшие туннели в коже, через которые двигаются клещи.

Короста легко поддается лечению, но очень заразна.

Укусы клопов или насекомых

Чаще всего клопы живут в постельных принадлежностях, матрасах и кроватях. Их любимая еда — кровь людей и домашних животных.

Главный признак укуса клопа — красные метки, образующие единую цепочку. Обычно после укуса человек обнаруживает от трех и более пятен.

Крапивница или аллергическая реакция

Не стоит забывать об обычных аллергических реакциях нашего организма на опасность для него.

Крапивница — эта зудящая красная сыпь, которая является кожной реакцией на то, что организм считает угрозой и на что реагирует. Иногда триггер так и не выявляют, но распространенными причинами является употребление определенных продуктов или контакт с определенными растениями, химическими веществами или лекарством.

Ветряная оспа (ветрянка)

Зудящая сыпь на туловище и лице появляется в виде розовых пятен и маленьких заполненных жидкостью волдырей, которые затем высыхают и через 4-5 дней отпадают.

Заболеть ветряной оспой можно не раз в жизни — взрослые могут подцепить её повторно, даже если переболели в детстве.

Вирус ветряной оспы вызывает еще одну болезнь: опоясывающий лишай (или герпес). Он также вызывает сыпь, которая может появляться в виде пятен и обычно болезненна.

Герпес

Герпес — вирусное заболевание, первым признаком заболевания является появление пузырей. Самым распространенным местом проявления герпеса есть губы.

Есть ли смысл волноваться из-за обезьяньей оспы в Украине мы рассказывали раньше — читай в материале.