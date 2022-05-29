Варто дотримуватись основних правил гігієни. Що каже інфекціоніст про ймовірний спалах холери

На окупованих територіях та в зонах, де ведуться активні бойові дії може відбутися епідемія холери, про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я. Інфекціоніст Федір Лапій розповів про ймовірність спалаху епідемії холери та правила гігієни.
На його думку, ці прогнози цілком реальні, адже збудник хвороби стійкий. Він може бути як в організмі людини, так і риб чи креветок, перебувати у воді.
Можна навіть заразитися, просто купаючись у водоймах або споживаючи знезаражену воду.
Можна навіть заразитися, просто купаючись у водоймах або споживаючи знезаражену воду.
В деяких містах України, де порушена інфраструктура, є несанкціоновані поховання, каналізаційні споруди зруйновані, тож передумови для спалаху кишкових інфекцій цілком існують.
Також експерт сказав, що хвороба не завжди може проявлятися у людей симптомами, вони можуть бути просто носіями.
Також експерт сказав, що хвороба не завжди може проявлятися у людей симптомами, вони можуть бути просто носіями.
У звернені МОЗ також згадувалося про чуму. Але Федір Лапій каже, що в Україні давно не було зафіксовано випадків цієї хвороби. Наразі можуть небезпечними якісь давні поховання, але нині прогнозів щодо поширення цієї інфекції немає.
Насамперед вакцинуватимуть лікарів, що працюватимуть епіцентрах розповсюдження холери. Проте варто не тільки оберігатися холери, а й інших інфекційних кишкових хвороб. Тож треба завжди мити руки та пити кип’ячену чи очищену воду. Воду кип’ятити треба щонайменше одну хвилину.
Продукти треба завжди мити, але знезараженою або кип’яченою водою, — каже Лапій.
Продукти треба завжди мити, але знезараженою або кип’яченою водою, — каже Лапій.
Не встиг світ оговтатися від Covid-19, а світо вже почав ширитися новий вірус. Раніше ми розповідали, що таке мавпяча віспа та її симптоми.