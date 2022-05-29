Варто дотримуватись основних правил гігієни. Що каже інфекціоніст про ймовірний спалах холери

На окупованих територіях та в зонах, де ведуться активні бойові дії може відбутися епідемія холери, про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я. Інфекціоніст Федір Лапій розповів про ймовірність спалаху епідемії холери та правила гігієни.

На його думку, ці прогнози цілком реальні, адже збудник хвороби стійкий. Він може бути як в організмі людини, так і риб чи креветок, перебувати у воді.

Можна навіть заразитися, просто купаючись у водоймах або споживаючи знезаражену воду.

В деяких містах України, де порушена інфраструктура, є несанкціоновані поховання, каналізаційні споруди зруйновані, тож передумови для спалаху кишкових інфекцій цілком існують.

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Також експерт сказав, що хвороба не завжди може проявлятися у людей симптомами, вони можуть бути просто носіями.

У звернені МОЗ також згадувалося про чуму. Але Федір Лапій каже, що в Україні давно не було зафіксовано випадків цієї хвороби. Наразі можуть небезпечними якісь давні поховання, але нині прогнозів щодо поширення цієї інфекції немає.

Як боротися з інфекціями

Насамперед вакцинуватимуть лікарів, що працюватимуть епіцентрах розповсюдження холери. Проте варто не тільки оберігатися холери, а й інших інфекційних кишкових хвороб. Тож треба завжди мити руки та пити кип’ячену чи очищену воду. Воду кип’ятити треба щонайменше одну хвилину.

Продукти треба завжди мити, але знезараженою або кип’яченою водою, — каже Лапій.

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