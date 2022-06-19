Самое смертельное место в Украине! ООН обнародовала доклад о ситуации в Мариуполе

Мариуполь — город, в котором еще несколько месяцев назад бурлила жизнь — ныне признан самым смертельным местом в Украине. К такому выводу пришла ООН по правам человека.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в своем Telegram-канале.
С февраля по конец апреля Мариуполь, вероятно, был самым смертоносным местом в Украине.
С февраля по конец апреля Мариуполь, вероятно, был самым смертоносным местом в Украине.
— Интенсивность и масштабы боевых действий, разрушений, гибели и ранений убедительно свидетельствуют о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и грубых нарушениях международного права, — отмечает Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Горы мусора во дворах, тысячи могил на улицах и множество трупов под завалами способствуют распространению инфекций. Эпидемия холеры в Мариуполе заставила оккупантов закрыть город на въезд и выезд. Читай, собираются ли россияне спасать людей.
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