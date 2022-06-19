Самое смертельное место в Украине! ООН обнародовала доклад о ситуации в Мариуполе

Мариуполь — город, в котором еще несколько месяцев назад бурлила жизнь — ныне признан самым смертельным местом в Украине. К такому выводу пришла ООН по правам человека.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в своем Telegram-канале.

Доклад ООН о ситуации в Мариуполе

В Мариуполе подтверждена гибель 1 348 мирных жителей, в том числе 70 детей. Но можно утверждать, что реальное количество погибших во много раз превышает эти данные.

мирных жителей, в том числе 70 детей. Но можно утверждать, что реальное количество погибших во много раз превышает эти данные. Жители провели более месяца в условиях блокады: в подвалах без воды, тепла и медицинской помощи.

Повреждены или разрушены до 90% многоэтажных домов, а также до 60% частных.

многоэтажных домов, а также до частных. Все больницы в городе были повреждены или разрушены.

Не было воды — люди выбегали к колодцам или открытым водохранилищам и по дороге гибли из-за непрекращающихся боевых действий.

В городе велись обстрелы из танков и тяжелой артиллерии, использовались реактивные системы залпового огня, реактивные снаряды и наносились удары с воздуха.

Многие жители еще не похоронены. Их тела находятся в стихийных могильниках по всему городу.

Эвакуация мирных жителей Мариуполя проходила в течение месяца. Город покинули 350 тысяч человек.

человек. Нынешняя ситуация в Мариуполе остается ужасающей. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о возможных вспышках инфекционных заболеваний, в частности, холеры.

С февраля по конец апреля Мариуполь, вероятно, был самым смертоносным местом в Украине.

— Интенсивность и масштабы боевых действий, разрушений, гибели и ранений убедительно свидетельствуют о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и грубых нарушениях международного права, — отмечает Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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