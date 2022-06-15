Холера уже в Киеве? Опровергаем российские мифы и объясняем настоящие риски

На фоне катастрофической эпидситуации в Мариуполе, россияне начинают атаковать украинцев фейками. Накануне в группах в соцсетях распространили информацию о том, что якобы холерная палочка есть в столичной воде.

Объясняем, действительно ли в Украине есть риск эпидемии холеры и как себя защитить.

Холера уже в Киеве?

В Киевводоканале фейк россиян сразу же опровергли — вода безопасна, реагентов достаточно, а очищение питьевой воды проводится в плановом режиме.

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— Качество питьевой воды контролируется показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности.

Никаких отклонений нет, водопроводная вода вполне безопасна, — отмечают в Киевводоканале.

Местные власти призывают граждан доверять только официальным источникам информации.

Риск распространения холеры в Украине

Впрочем, врачи предупреждают, что риск распространения недуга действительно есть на всех оккупированных территориях, где люди не имеют доступа к чистой воде. Но до сих пор ни одного случая болезни в Украине не зарегистрировано.

Власти южных регионов, в частности Запорожья, постоянно следят за состоянием здоровья горожан и переселенцев, исследуют водопроводную воду, реки и озера области, а также пищевые продукты.

В логистических центрах Запорожской области, где принимают эвакуированных, врачи осматривают всех, у кого есть жалобы. Но в Минздраве уверяют, что наша медицинская система и лаборатории готовы по всей территории Украины.

Как уберечься от холеры

Холера — острая инфекционная болезнь, которая распространяется через зараженную воду и продукты.

Первыми симптомами холеры является сильная диарея и резкое обезвоживание организма.

Профилактика холеры:

пей только кипяченую воду, ведь при температуре +100°C вибрион холеры погибает за одну секунду;

обдавай овощи и фрукты кипятком;

тщательно мой посуду, продукты и руки моющими средствами;

не купайся в неизвестных водоемах.

Летом также возрастает риск распространения и других кишечных инфекций, поэтому сейчас нужно быть особенно внимательным(-ой).

А если ты хочешь узнать больше, что такое холера и чем она опасна, читай наш материал.

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