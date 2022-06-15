Україна

Холера вже в Києві? Спростовуємо російські міфи та пояснюємо справжні ризики 

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 15 Червня 2022, 22:00

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