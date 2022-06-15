Холера вже в Києві? Спростовуємо російські міфи та пояснюємо справжні ризики 

На тлі катастрофічної епідситуації у Маріуполі, росіяни починають атакувати українців фейками. Напередодні в групах у соцмережах розповсюдили інформацію про те, що начебто холерна паличка є у столичній воді.
Пояснюємо, чи дійсно в Україні є ризик епідемії холери та як захистити себе.
У Київводоканалі фейк росіян одразу спростували — вода безпечна, реагентів достатньо, а очищення питної води проводиться у плановому режимі.
— Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності.
Жодних відхилень наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна, — зазначають у Київводоканалі.
Жодних відхилень наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна, — зазначають у Київводоканалі.
Тож посадовці закликають громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Утім, лікарі попереджають, що ризик поширення недуги справді є на всіх окупованих територіях, де люди не мають доступу до чистої води. Але досі жодного випадку хвороби в Україні не зареєстровано.
Влада південних регіонів, зокрема Запоріжжя, постійно стежить за станом здоров’я містян і переселенців, досліджує водопровідну воду, річки та озера області, а також харчові продукти.
У логістичних центрах Запорізької області, де приймають евакуйованих, лікарі оглядають усіх, хто має скарги. Та в МОЗ запевняють, що наша медична система та лабораторії готові на всій території України.
Холера — гостра інфекційна хвороба, яка поширюється через заражену воду та продукти.
Найпершими симптомами холери є сильна діарея та різке зневоднення організму.
Профілактика хвороби:
Влітку зростає ризик поширення й інших кишкових інфекцій, тож зараз треба бути особливо пильним.
А якщо ти хочеш більше дізнатись, що таке холера та чим вона небезпечна, читай наш матеріал.
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