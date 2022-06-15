Холера вже в Києві? Спростовуємо російські міфи та пояснюємо справжні ризики 

На тлі катастрофічної епідситуації у Маріуполі, росіяни починають атакувати українців фейками. Напередодні в групах у соцмережах розповсюдили інформацію про те, що начебто холерна паличка є у столичній воді.

Пояснюємо, чи дійсно в Україні є ризик епідемії холери та як захистити себе.

Холера вже в Києві?

У Київводоканалі фейк росіян одразу спростували — вода безпечна, реагентів достатньо, а очищення питної води проводиться у плановому режимі.

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— Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності.

Жодних відхилень наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна, — зазначають у Київводоканалі.

Тож посадовці закликають громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Чи є ризик поширення холери в Україні

Утім, лікарі попереджають, що ризик поширення недуги справді є на всіх окупованих територіях, де люди не мають доступу до чистої води. Але досі жодного випадку хвороби в Україні не зареєстровано.

Влада південних регіонів, зокрема Запоріжжя, постійно стежить за станом здоров’я містян і переселенців, досліджує водопровідну воду, річки та озера області, а також харчові продукти.

У логістичних центрах Запорізької області, де приймають евакуйованих, лікарі оглядають усіх, хто має скарги. Та в МОЗ запевняють, що наша медична система та лабораторії готові на всій території України.

Як вберегтись від холери

Холера — гостра інфекційна хвороба, яка поширюється через заражену воду та продукти.

Найпершими симптомами холери є сильна діарея та різке зневоднення організму.

Профілактика хвороби:

пий лише кип’ячену воду, адже при 100°C вібріон холери гине за одну секунду;

обдавай овочі та фрукти окропом;

ретельно мий посуд, продукти та руки мийними засобами;

не купайся у невідомих водоймах.

Влітку зростає ризик поширення й інших кишкових інфекцій, тож зараз треба бути особливо пильним.

А якщо ти хочеш більше дізнатись, що таке холера та чим вона небезпечна, читай наш матеріал.

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