Украина

Жизнь хуже, чем в 90-х: Херсонская область страдает в оккупации без связи и интернета. Что происходит в регионе

Елена Яковлева, редактор сайта 24 июня 2022, 12:40
Ситуація в Херсонській області 24.06.2022 - область потерпає від росіян

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Жизнь хуже, чем в 90-х: Херсонская область страдает в оккупации без связи и интернета. Что происходит в регионе
0:14:50
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