Жизнь хуже, чем в 90-х: Херсонская область страдает в оккупации без связи и интернета. Что происходит в регионе

Ситуация во временно оккупированной Херсонской области остается напряженной. Россияне доводят житницу Украины до искусственного продовольственного кризиса и подлыми действиями принуждают людей к коллаборации.

В то же время, захватчики понимают, что долго продержаться там им не удастся. Они стараются укрепиться и готовятся к обороне. Читай, что сейчас происходит в области.

Жизнь в оккупации

Как бы российские захватчики ни пытались показать “мирную” и “улучшенную” жизнь в области, реалии говорят совсем о другом.

Сейчас также смотрят

На большей части оккупированной территории есть проблемы с мобильной связью и частично интернетом. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация по состоянию на 23 июня.

Из-за перебоев с сетью люди не могут проводить безналичные операции, расплачиваться в магазинах за продукты, получать деньги на карты, общаться друг с другом и поддерживать стабильную связь с подконтрольной Украине территорией.

В целом в области есть газо-, водо- и электроснабжение. Однако Нововоронцовская и Новоалександровская поселковые территориальные общины остаются негазифицированными, а электро- и водоснабжение отсутствует в поселках Миролюбовка, Крещеновка, Трудолюбовка, Шевченковка, Любимовка, Осокоровка.

Некоторые села уже два месяца живут без воды и электроэнергии. Возобновить поставки пока невозможно, потому что для этого нужна специальная техника. Кроме того, там идут постоянные боевые действия.

Несмотря на то, что местные магазины и рынки работают, а продукты дополнительно завозят волонтеры, в Херсоне есть проблема с медикаментами, детским питанием, средствами гигиены и другими жизненно необходимыми вещами.

Ведь местные гауляйтеры завозят их со временно оккупированного Крыма, а затем поднимают цены до небес. Соответственно, люди не могут себе позволить покупать необходимое.

Как работает бизнес

Россияне нагло отбирают бизнес украинцев, обворовывают предпринимателей, а также распределяют между собой и коллаборантами государственное имущество.

То, что я вижу по Херсонской области, Россия сейчас несет тотальное ограбление. Они перераспределяют предприятия, как они это называют, “национализируют” государственную собственность, обворовывают бизнесменов — заставляют их переписывать свое имущество, обворовывают сельхозпроизводителей.

Об этом говорит советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телеканала FreeDOM.

Так российские военные захватили агрофирму-совхоз Белозерский в селе Днепровское. В настоящее время урожай предприятия вывозится во временно оккупированный Крым.

И даже в таких условиях фермеры помогают местным и обеспечивают их по возможности продуктами, которые раньше отправляли на экспорт и в другие области Украины.

Россияне делают невозможным функционирование местного бизнеса. Херсонцы массово остались без работы, а значит, и без заработной платы.

По словам Хланя, оккупанты давят на людей для того, чтобы те получали российские паспорта. А после этого они якобы через неделю получат официальную работу и “стабильную” заработную плату. Речь идет о 10-15 тысячах рублей (5500–8000 грн).

Российские захватчики рассчитывают, что смогут добиться лояльности украинцев, доведя их до гуманитарного кризиса и тотальной бедности.

А еще они выбивают так называемые заявления на российский паспорт, истязая людей в подвалах после незаконного задержания. Они просто заставляют подписывать эти бумаги, — делится советник главы Херсонской ОВА.

Образование — новое табу

С самого начала полномасштабной войны учителя Херсона показали свою стойкость и преданность родной стране. Они не соглашаются на коллаборацию с российскими оккупантами и работу по новым пропагандистским программам.

Поэтому, по словам Хланя, гауляйтеры вызывают педагогов и угрожают им незаконными арестами и пытками в случае проведения онлайн-уроков. Очевидно, что для средневекового варваризма РФ полноценное образование — табу.

В настоящее время во всех учебных заведениях проходят летние каникулы. Но что будет осенью? Херсонцы надеются, что к новому семестру ВСУ уже освободят их область, а школы и университеты заработают если не очно, то по крайней мере в онлайн-режиме.

Ситуация в самом Херсоне

Как сообщает Херсонская областная государственная администрация, в самом Херсоне ситуация остается напряженной. Связь отсутствует полностью, а интернет работает частично.

Люди не могут снимать наличные деньги, есть проблемы с работой банковских сервисов. В целом гуманитарная ситуация в самом городе стабильная — перебоев с водо-, газо- и электроснабжением нет.

В магазинах продукты питания и медикаменты есть. Но их качество ухудшилось, а цены выросли в несколько раз. Терминалы в супермаркетах не работают.

В настоящее время службы пытаются восстановить мобильную связь и интернет украинских операторов. В других территориальных общинах это невозможно из-за постоянных обстрелов русских военных.

Партизанское движение

Партизанское движение в Херсонской области со временем не угасает, а наоборот набирает обороты. Местные помогают ВСУ, координируют их, а также саботируют оккупационные власти. Об этом красноречиво говорят поджоги и взрывы вражеской техники и складов боеприпасов.

Сегодня стало известно о том, что в Херсоне взорвали автомобиль, в котором находился известный местный коллаборант Дмитрий Савлученко. Об этом сообщают Факты ICTV.

У наших партизан еще одна победа — убит начальник департамента семьи, молодежи и спорта оккупационной Херсонской ВГА Дмитрий Савлученко, — прокомментировал это событие советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань.

Поэтому благодаря совместным усилиям украинской армии и народа рашисты понимают, что в Херсоне и где-либо еще в Украине им не место. Оккупанты уже строят оборонные сооружения на своих позициях и готовятся к встрече с ВСУ.

Люди нуждаются в эвакуации

В то же время херсонцы умоляют об открытии “зеленых” коридоров, чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию. Но вместо этого россияне цинично предлагают им выезжать в направлении оккупированного Крыма, где они обустроили фильтрационные лагеря.

В области осталось много пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые не могут выехать самостоятельно. Им нужна срочная эвакуация на специализированном транспорте через гуманитарные коридоры.

Кроме того, не исключено, что ситуация будет и дальше обостряться. Но рашисты держат людей в заложниках, чтобы потом использовать их в качестве живого щита.

Россияне пытают людей, запугивают и мародерят в Херсоне. И хотя украинские военные понемногу освобождают населенные пункты от захватчиков, каждый день тамошние села оказываются под артиллерийскими обстрелами врага.

Узнай истории людей, которые находятся в оккупированной Херсонской области.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!