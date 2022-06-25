Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 25 июня

Дни российских захватчиков на украинской земле уже сочтены силами ВСУ, терробороны и западными партнерами. Ведь в современном мире нет места для империалистических реваншистских идей.
И пока путинские приспешники получают на орехи от украинских защитников, Генеральный штаб информирует о потенциально опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
В связи с полномасштабным вторжением России в нашу страну президент Владимир Зеленский ввел военное положение в Украине. Читай, что нужно об этом знать и до какого числа оно продолжится.
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