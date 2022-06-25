Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 25 июня

Дни российских захватчиков на украинской земле уже сочтены силами ВСУ, терробороны и западными партнерами. Ведь в современном мире нет места для империалистических реваншистских идей.

И пока путинские приспешники получают на орехи от украинских защитников, Генеральный штаб информирует о потенциально опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 июня 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 июня 2022 года

На Северском направлении россияне обстреляли из артиллерии район населённого пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

направлении россияне обстреляли из артиллерии район населённого пункта Бояро-Лежачи Сумской области. На Слобожанском направлении противник хочет перейти в наступление у Изюма — Барвенкового и Изюма — Славянска.

направлении противник хочет перейти в наступление у Изюма — Барвенкового и Изюма — Славянска. На Харьковском направлении рашисты обороняются и пытаются проводить штурмовые действия по недопущению продвижения украинских подразделений в сторону государственной границы. Агрессоры ударили из артиллерии по Русской Лозовой, Старому Салтову, Чугуеву, Печенегам и Байраку.

направлении рашисты обороняются и пытаются проводить штурмовые действия по недопущению продвижения украинских подразделений в сторону государственной границы. Агрессоры ударили из артиллерии по Русской Лозовой, Старому Салтову, Чугуеву, Печенегам и Байраку. На Славянском направлении враг сосредоточился на наступлении возле Довгенького — Долины и дистанционно заминировал территорию в районе последнего населенного пункта. В то же время ВСУ успешно отразили штурм оккупантов в направлениях Сулиговка — Вернополье и Дибровно — Курулько.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреляли из артиллерии Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовку и Спорное. Украинские защитники успешно отразили штурм на южной окраине Лисичанска. В настоящее время продолжаются боевые действия в направлении Волчоярки.

направлении оккупанты обстреляли из артиллерии Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовку и Спорное. Украинские защитники успешно отразили штурм на южной окраине Лисичанска. В настоящее время продолжаются боевые действия в направлении Волчоярки. На Бахмутском направлении россияне обстреливают Белогоровку, Яковлевку, Майорское и Покровское.

Враг захватил Николаевку. Но ВСУ провалили попытку рашистов провести разведку боем в направлении Мироновка — Углегорская ТЭС.

направлении россияне обстреливают Белогоровку, Яковлевку, Майорское и Покровское. Враг захватил Николаевку. Но ВСУ провалили попытку рашистов провести разведку боем в направлении Мироновка — Углегорская ТЭС. На Южнобужском направлении по результатам наступления ВСУ часть российских сил отступила от ранее подготовленных оборонных позиций и убежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.

В связи с полномасштабным вторжением России в нашу страну президент Владимир Зеленский ввел военное положение в Украине. Читай, что нужно об этом знать и до какого числа оно продолжится.

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