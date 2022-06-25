Росіяни завдали масового ракетного удару по Україні — розповідаємо, що відомо

Цієї ночі російські окупанти завдали одного з наймасованіших ракетних ударів за весь період повномасштабної війни.
За ніч та ранок 25 червня Росія випустила по Україні приблизно 40 ракет, включно з пусками з моря та тактичною авіацією. Також чимало ракет запустили з території Білорусі.
За попередньою інформацією, під ворожим вогнем Чернігівщина, Миколаїв, Київщина, Житомирщина, Львівщина, Тернопільщина та Дніпропетровщина.
Вже є перші офіційні повідомлення. Очікуємо на детальну інформацію за напрямками..
Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом, — повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом, — повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Житомирська ОВА також повідомляє про вибухи в області.
— Шановні жителі Житомирщини! Чути вибухи. Не нехтуйте власною безпекою та спускайтеся в укриття, – йдеться у повідомленні.
Пізніше мер Житомира Сергій Сухомлін дав більш детальну інформацію про ситуацію в регіоні.
– Сьогодні вранці ми всі прокинулися від гучних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло, обстріляли військові об’єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових частинах та об’єктах навколо Житомира. Я не можу коментувати, чи є жертви. Це справа наших військових”, — повідомив він у прямому ефірі у Facebook.
– Сьогодні вранці ми всі прокинулися від гучних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло, обстріляли військові об’єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових частинах та об’єктах навколо Житомира. Я не можу коментувати, чи є жертви. Це справа наших військових”, — повідомив він у прямому ефірі у Facebook.
Міський голова міста Миколаїв Олександр Сєнкевич також пише про вибухи у місті.
Про обстріли повідомив також голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади. У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок. В інших районах області на цю хвилину спокійно, — йдеться у повідомленні.
Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади. У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок. В інших районах області на цю хвилину спокійно, — йдеться у повідомленні.
Обстріли на Львівщині підтвердив голова ОДА Максим Козицький.
За його словами, сьогодні о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об‘єкт на Яворівщині. Ракети було запущено з Чорного моря. Четверо людей постраждали.
За попередньою інформацією, ПВК «Захід» вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли, — зазначив Козицький.
За попередньою інформацією, ПВК «Захід» вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли, — зазначив Козицький.
Аби тобі було зручно слідкувати за загрозою, ось для тебе онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі.