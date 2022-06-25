Росіяни завдали масового ракетного удару по Україні — розповідаємо, що відомо

Цієї ночі російські окупанти завдали одного з наймасованіших ракетних ударів за весь період повномасштабної війни.

За ніч та ранок 25 червня Росія випустила по Україні приблизно 40 ракет, включно з пусками з моря та тактичною авіацією. Також чимало ракет запустили з території Білорусі.

За попередньою інформацією, під ворожим вогнем Чернігівщина, Миколаїв, Київщина, Житомирщина, Львівщина, Тернопільщина та Дніпропетровщина.

Зараз також дивляться

Вже є перші офіційні повідомлення. Очікуємо на детальну інформацію за напрямками..

Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом, — повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Житомирська ОВА також повідомляє про вибухи в області.

— Шановні жителі Житомирщини! Чути вибухи. Не нехтуйте власною безпекою та спускайтеся в укриття, – йдеться у повідомленні.

Пізніше мер Житомира Сергій Сухомлін дав більш детальну інформацію про ситуацію в регіоні.

– Сьогодні вранці ми всі прокинулися від гучних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло, обстріляли військові об’єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових частинах та об’єктах навколо Житомира. Я не можу коментувати, чи є жертви. Це справа наших військових”, — повідомив він у прямому ефірі у Facebook.

Міський голова міста Миколаїв Олександр Сєнкевич також пише про вибухи у місті.

Про обстріли повідомив також голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади. У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок. В інших районах області на цю хвилину спокійно, — йдеться у повідомленні.

Обстріли на Львівщині підтвердив голова ОДА Максим Козицький.

За його словами, сьогодні о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об‘єкт на Яворівщині. Ракети було запущено з Чорного моря. Четверо людей постраждали.

За попередньою інформацією, ПВК «Захід» вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли, — зазначив Козицький.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 червня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Аби тобі було зручно слідкувати за загрозою, ось для тебе онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі.