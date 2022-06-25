Россияне нанесли массовый ракетный удар по Украине — рассказываем, что известно

Этой ночью российские оккупанты нанесли один из самых массированных ракетных ударов за весь период полномасштабной войны.
За ночь и утро 25 июня Россия выпустила по Украине около 40 ракет, включая пуски с моря и тактическую авиацию. Также немало ракет было запущено с территории Беларуси.
По предварительной информации, под вражеским огнем Николаев, Черниговская, Киевская, Житомирская, Львовская, Хмельницкая, Тернопольская и Днепропетровская области.
Уже есть первые официальные сообщения. Ожидаем подробную информацию по направлениям.
Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности впоследствии, – сообщил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.
Житомирская ОВА также сообщает о взрывах в области.
— Уважаемые жители Житомирской области! Слышны взрывы. Не пренебрегайте собственной безопасностью и спускайтесь в укрытие, — говорится в сообщении.
Позднее мэр Житомира Сергей Сухомлин дал более детальную информацию о ситуации в регионе.
– Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. По Житомиру ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты вокруг города, ракеты были запущены с территории Беларуси. Суммарно было 24 ракеты запущено по воинским частям и по объектам вокруг Житомира. Я не могу комментировать, есть ли жертвы. Это дело наших военных”, — сообщил он в прямом эфире в Facebook.
– Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. По Житомиру ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты вокруг города, ракеты были запущены с территории Беларуси. Суммарно было 24 ракеты запущено по воинским частям и по объектам вокруг Житомира. Я не могу комментировать, есть ли жертвы. Это дело наших военных”, — сообщил он в прямом эфире в Facebook.
Городской голова города Николаев Александр Сенкевич также пишет о взрывах в городе.
Об обстрелах сообщил также глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
— Ночь длинных воздушных тревог. И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом. В других районах области в эту минуту спокойно, — говорится в сообщении.
— Ночь длинных воздушных тревог. И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом. В других районах области в эту минуту спокойно, — говорится в сообщении.
Обстрелы во Львовской области подтвердил председатель ОГА Максим Козицкий.
По его словам, сегодня в 4 часа утра ракетный удар потерпел военный объект на Яворовщине. Пострадало четыре человека.
По предварительной информации, ПИК «Запад» удалось сбить две ракеты. Четыре, к сожалению, долетели, — отметил Козицкий.
По предварительной информации, ПИК «Запад» удалось сбить две ракеты. Четыре, к сожалению, долетели, — отметил Козицкий.
Раздавались взрывы и в Хмельницкой области. Об этом сообщил глава ОГА Сергей Гамалий.
Сегодня во время воздушной тревоги наши ПВО сбили 2 ракеты. Падение обломков произошло у леса в Каменец-Подольском районе. Травмированных нет.
Сегодня во время воздушной тревоги наши ПВО сбили 2 ракеты. Падение обломков произошло у леса в Каменец-Подольском районе. Травмированных нет.
Обломки от другой ракеты упали в сельском саду одного из территориальных хмельницких районов. Погибших и травмированных нет, однако повреждены окна и двери нескольких жилых домов.
Чтобы тебе было удобно следить за угрозой, вот для тебя онлайн карта воздушной тревоги по всей Украине в реальном времени.