Россияне нанесли массовый ракетный удар по Украине — рассказываем, что известно

Этой ночью российские оккупанты нанесли один из самых массированных ракетных ударов за весь период полномасштабной войны.

За ночь и утро 25 июня Россия выпустила по Украине около 40 ракет, включая пуски с моря и тактическую авиацию. Также немало ракет было запущено с территории Беларуси.

По предварительной информации, под вражеским огнем Николаев, Черниговская, Киевская, Житомирская, Львовская, Хмельницкая, Тернопольская и Днепропетровская области.

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Уже есть первые официальные сообщения. Ожидаем подробную информацию по направлениям.

Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности впоследствии, – сообщил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Житомирская ОВА также сообщает о взрывах в области.

— Уважаемые жители Житомирской области! Слышны взрывы. Не пренебрегайте собственной безопасностью и спускайтесь в укрытие, — говорится в сообщении.

Позднее мэр Житомира Сергей Сухомлин дал более детальную информацию о ситуации в регионе.

– Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. По Житомиру ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты вокруг города, ракеты были запущены с территории Беларуси. Суммарно было 24 ракеты запущено по воинским частям и по объектам вокруг Житомира. Я не могу комментировать, есть ли жертвы. Это дело наших военных”, — сообщил он в прямом эфире в Facebook.

Городской голова города Николаев Александр Сенкевич также пишет о взрывах в городе.

Об обстрелах сообщил также глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

— Ночь длинных воздушных тревог. И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом. В других районах области в эту минуту спокойно, — говорится в сообщении.

Обстрелы во Львовской области подтвердил председатель ОГА Максим Козицкий.

По его словам, сегодня в 4 часа утра ракетный удар потерпел военный объект на Яворовщине. Пострадало четыре человека.

По предварительной информации, ПИК «Запад» удалось сбить две ракеты. Четыре, к сожалению, долетели, — отметил Козицкий.

Раздавались взрывы и в Хмельницкой области. Об этом сообщил глава ОГА Сергей Гамалий.

Сегодня во время воздушной тревоги наши ПВО сбили 2 ракеты. Падение обломков произошло у леса в Каменец-Подольском районе. Травмированных нет.

Обломки от другой ракеты упали в сельском саду одного из территориальных хмельницких районов. Погибших и травмированных нет, однако повреждены окна и двери нескольких жилых домов.

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