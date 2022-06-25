Мощный обстрел Харьковской области российскими Искандерами: что известно о разрушениях и пострадавших

В ночь на пятницу, 24 июня, российские ракеты упали в Циркунах, Дергачах, Чугуеве Харьковской области. В самом Харькове — два прямых попадания в спорткомплекс политехники.

В результате уничтожены манеж, спортзал, кабинеты, в бассейне вылетела стена. Есть угроза обрушения. До войны здесь учились студенты, проводили соревнования всеукраинского и международного уровня, но теперь это все в прошлом.

На момент взрыва в помещении был охранник. Он чудом выжил. Вспыхнул масштабный пожар, огонь погасили в течение четырех часов.

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24 возгорания было на площади около 200 кв.м. Горел спортинвентарь, маты, пол, облицовка стен. Пострадавших нет.

Об этом рассказывает заместитель начальника управления ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник.

Военные говорят, что ночью фиксировались пуски сверхмощных ракетных комплексов Искандер с района Белгородской области. Радиус их поражения достигает 500 км.

Разрушения спорткомплекса огромны. Пока неизвестно, подлежит ли он восстановлению. Это сооружение в центре города построили в 1989 году.

Здесь была база олимпийского резерва. В мирные времена в спорткомплекс ХПИ в день приходили заниматься около 1 500-2 000 человек.

В настоящее время следователи собирают доказательства преступления, совершенного Российской Федерацией. Это ведь нарушение законов и обычаев войны.

Оккупанты усилили атаки и в области — в Балаклее есть жертвы и раненые. Есть также пострадавшие в Чугуеве, Золочеве, Андреевке, Кутузовке.

За сутки в Харьковской области из-за обстрелов РФ погибли трое гражданских, 13 мирных жителей ранены, в том числе и дети 6 и 9 лет. Об этом сообщают в областной военной администрации.

Чтобы всегда оставаться в безопасности, карта боевых действий в Украине подскажет тебе, где проходит линия столкновения с врагом.

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