Мощный обстрел Харьковской области российскими Искандерами: что известно о разрушениях и пострадавших

В ночь на пятницу, 24 июня, российские ракеты упали в Циркунах, Дергачах, Чугуеве Харьковской области. В самом Харькове — два прямых попадания в спорткомплекс политехники.
В результате уничтожены манеж, спортзал, кабинеты, в бассейне вылетела стена. Есть угроза обрушения. До войны здесь учились студенты, проводили соревнования всеукраинского и международного уровня, но теперь это все в прошлом.
На момент взрыва в помещении был охранник. Он чудом выжил. Вспыхнул масштабный пожар, огонь погасили в течение четырех часов.
24 возгорания было на площади около 200 кв.м. Горел спортинвентарь, маты, пол, облицовка стен. Пострадавших нет.
24 возгорания было на площади около 200 кв.м. Горел спортинвентарь, маты, пол, облицовка стен. Пострадавших нет.
Об этом рассказывает заместитель начальника управления ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник.
Военные говорят, что ночью фиксировались пуски сверхмощных ракетных комплексов Искандер с района Белгородской области. Радиус их поражения достигает 500 км.
Разрушения спорткомплекса огромны. Пока неизвестно, подлежит ли он восстановлению. Это сооружение в центре города построили в 1989 году.
Здесь была база олимпийского резерва. В мирные времена в спорткомплекс ХПИ в день приходили заниматься около 1 500-2 000 человек.
В настоящее время следователи собирают доказательства преступления, совершенного Российской Федерацией. Это ведь нарушение законов и обычаев войны.
Оккупанты усилили атаки и в области — в Балаклее есть жертвы и раненые. Есть также пострадавшие в Чугуеве, Золочеве, Андреевке, Кутузовке.
Оккупанты усилили атаки и в области — в Балаклее есть жертвы и раненые. Есть также пострадавшие в Чугуеве, Золочеве, Андреевке, Кутузовке.
За сутки в Харьковской области из-за обстрелов РФ погибли трое гражданских, 13 мирных жителей ранены, в том числе и дети 6 и 9 лет. Об этом сообщают в областной военной администрации.
Чтобы всегда оставаться в безопасности, карта боевых действий в Украине подскажет тебе, где проходит линия столкновения с врагом.
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