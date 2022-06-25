Украина

Мощный обстрел Харьковской области российскими Искандерами: что известно о разрушениях и пострадавших

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости Татьяна Доцяк 25 июня 2022, 11:00

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