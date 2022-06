Дочекались! Україна — кандидат на членство в ЄС. Що це означає та чому це історичний перелом для Європи

Україна — кандидат на членство ЄС. Тепер офіційно.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала нас у своїй Європейській родині.

– Вітаємо жителів України та Молдови. Сьогодні ми дали надію. За свободу, за демократію, за наше майбутнє, — пише президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Україна розпочала свій шлях до Європейського Союзу вже давно. У 2013 році на Майдані Незалежності ми довели всьому світу, що не терпітимемо маріонеток Кремля, а нині вже чотири місяці ціною тисяч невинних життів захищаємо європейські цінності.

І ось нарешті день Х настав — Європарламент погодив надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в ЄС.

Відповідне рішення ухвалив Європарламент 23 червня.

Читай далі, що це дасть нашій державі, чому це важливо, а також до яких змін потрібно готуватись.

Статус кандидата на членство в ЄС — необхідна передумова для повноцінного вступу держави до європейського міждержавного об’єднання.

Оскільки у ЄС діє стандартизована система законів та спільна валюта (євро), Україні потрібен час для гармонізації внутрішніх політичних та економічних процесів відповідно до європейських.

Цей процес ми почали ще у 2014 році, але тепер наша країна отримає чітку “дорожню карту” реформ, які буде потрібно провести найближчим часом.

Під час повномасштабної війни Росії проти України це сильний політичний сигнал підтримки нашої незалежності. А ще, звісно, публічний ляпас Путіну, який має на меті вбити не те що суверенітет України, а демократію на всьому континенті.

Йдеться про нашу здатність проектувати безпеку та стабільність у наших сусідніх країнах. Часу на вагання не залишається, — написав президент Румунії Клаус Йоханніс у своєму Twitter.

Securing the ???????? integration of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia at next week’s #EUCO is key in building a strong & lasting shield around our own values. It is about our capacity to project security & stability in our neighbourhood. There is no time left for hesitancy. pic.twitter.com/0J3oacWVwv