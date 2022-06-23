Світ

Дочекались! Україна — кандидат на членство в ЄС. Що це означає та чому це історичний перелом для Європи

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Червня 2022, 21:30
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