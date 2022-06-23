Дочекались! Україна — кандидат на членство в ЄС. Що це означає та чому це історичний перелом для Європи

Україна — кандидат на членство ЄС. Тепер офіційно.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний і історичний момент для України у стосунках з Євросоюзом. Вдячний Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляєн та лідерам ЄС за підтримку. Майбутнє України в ЄС, — написав Володимир Зеленський.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала нас у своїй Європейській родині.

– Вітаємо жителів України та Молдови. Сьогодні ми дали надію. За свободу, за демократію, за наше майбутнє, — пише президентка Європарламенту Роберта Мецола.

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Україна розпочала свій шлях до Європейського Союзу вже давно. У 2013 році на Майдані Незалежності ми довели всьому світу, що не терпітимемо маріонеток Кремля, а нині вже чотири місяці ціною тисяч невинних життів захищаємо європейські цінності.

І ось нарешті день Х настав — Європарламент погодив надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в ЄС.

Відповідне рішення ухвалив Європарламент 23 червня.

Читай далі, що це дасть нашій державі, чому це важливо, а також до яких змін потрібно готуватись.

Чим важливий статус кандидата

Статус кандидата на членство в ЄС — необхідна передумова для повноцінного вступу держави до європейського міждержавного об’єднання.

Оскільки у ЄС діє стандартизована система законів та спільна валюта (євро), Україні потрібен час для гармонізації внутрішніх політичних та економічних процесів відповідно до європейських.

Цей процес ми почали ще у 2014 році, але тепер наша країна отримає чітку “дорожню карту” реформ, які буде потрібно провести найближчим часом.

Під час повномасштабної війни Росії проти України це сильний політичний сигнал підтримки нашої незалежності. А ще, звісно, публічний ляпас Путіну, який має на меті вбити не те що суверенітет України, а демократію на всьому континенті.

Забезпечення євроінтеграції України, Республіки Молдова та Грузії на зустрічі Європейської ради є ключем до створення міцного щита навколо наших власних цінностей.

Йдеться про нашу здатність проектувати безпеку та стабільність у наших сусідніх країнах. Часу на вагання не залишається, — написав президент Румунії Клаус Йоханніс у своєму Twitter.

Securing the ???????? integration of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia at next week’s #EUCO is key in building a strong & lasting shield around our own values. It is about our capacity to project security & stability in our neighbourhood. There is no time left for hesitancy. pic.twitter.com/0J3oacWVwv — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Україна історично належить до європейської родини та розташована у самому центрі Європи. Тож наше об’єднання з ЄС підсилить як політичну, так і економічну роль та потужність союзу демократичних країн.

Нині потребу в цьому особливо гостро відчули навіть у тих державах, які раніше були скептично налаштовані щодо європейського майбутнього України.

Сьогодні ми приїхали до Києва з чітким повідомленням: Україна належить до європейської родини. Німеччина хоче позитивного рішення на користь України як країни-кандидата.

Про це зазначив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками зустрічі з Зеленським 16 червня.

Wir sind heute mit einer klaren Botschaft nach #Kiew gekommen: Die #Ukraine gehört zur europäischen Familie. Deutschland will eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine als #EU-Beitrittskandidat.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/HhhK0KTGfG — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

І хоч зрозуміло, що статус кандидата — це не кінцева зупинка, а лише початок шляху, для України це історичний момент, який раз і назавжди припинить вічні суперечки та невизначеність щодо майбутнього.

Статус України як кандидата на членство в ЄС проведе межу під десятиліттями невизначеності та висіче на камені: Україна — це Європа, а не частина “руского міра”, — вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Крім того, російська пропаганда будує свої брехливі наративи на тому, нібито Україна не потрібна Європі, а отже, ЄС швидко втомиться від війни та покине нас сам на сам з ворогом. Але ні.

Наша перемога стане справжнім святом перемоги високих людських цінностей над середньовічним варварством РФ. Сила Європи в об’єднанні, а статус кандидата — ще одне підтвердження цьому.

На практиці Україна отримає пришвидшений процес переговорів щодо вступу в ЄС та фінансову підтримку реформ.

Що чекає на Україну

Тепер нас чекають сім блоків важливих реформ:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів (за стандартами FATF);

втілення антиолігархічного закону;

узгодження закону про ЗМІ згідно з Директивою ЄС;

зміна законодавства про нацменшини.

Раніше ми детальніше описали, які вимоги ставить Європа для вступу України в ЄС.

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