Українці на передовій, але не наодинці — підсумки зустрічі Зеленського з Макроном, Шольцом, Драґі та Йоханнісом

Сьогодні, 16 червня, в Україну прибули президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоханніс.
І хоч візит почався з повітряної тривоги на столичному вокзалі, делегація мала насичену програму: поїздку до зруйнованого росіянами Ірпеня, розмову з президентом України Володимиром Зеленським та спільну пресконференцію.
Ми зібрали основні підсумки із зустрічі лідерів п’ятьох країн.
Українці сьогодні на передовій у боротьбі проти російських ударів. Але не наодинці. І це підтверджує сьогоднішній візит Еммануеля Макрона, Олафа Шольца, Маріо Драґі та Клауса Йоханніса до Києва, — сказав за підсумками зустрічі Зеленський.
Українці сьогодні на передовій у боротьбі проти російських ударів. Але не наодинці. І це підтверджує сьогоднішній візит Еммануеля Макрона, Олафа Шольца, Маріо Драґі та Клауса Йоханніса до Києва, — сказав за підсумками зустрічі Зеленський.
Європейські політики ще раз наочно переконались у тому, що насправді відбувається в Україні, відвідавши сплюндроване росіянами серце Київщини — Ірпінь.
Як і Буча, Ірпінь давно стало символом немислимої жорстокості російської війни, безглуздого насильства. Жорстокі руйнування в цьому місті є меморіалом — ця війна має закінчитися, — написав Шольц у своєму Twitter.
Як і Буча, Ірпінь давно стало символом немислимої жорстокості російської війни, безглуздого насильства. Жорстокі руйнування в цьому місті є меморіалом — ця війна має закінчитися, — написав Шольц у своєму Twitter.
#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal – dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022
#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal – dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY
Макрон високо оцінив героїзм українців у боротьбі проти російського варварства та запевнив, що Франція сприятиме перемозі України в цій війні.
Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти. pic.twitter.com/tabIWxiKKG— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022
Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти. pic.twitter.com/tabIWxiKKG
Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені.
Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені.
Я наполегливо знову закликаю всіх російських злочинців притягнути до відповідальності перед міжнародним кримінальним правосуддям, який Румунія повністю підтримує, — зазначив Йоханніс.
No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022
No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC
А Драґі, відвідавши Ірпінь, “прислухався до слів болю, а також надії та майбутнього”.
Ми все відбудуємо. Знищили дитячі садки, знищили сади дитинства. Але все буде відновлено, — поділився президент Італії.
Ми все відбудуємо. Знищили дитячі садки, знищили сади дитинства. Але все буде відновлено, — поділився президент Італії.
Il Presidente Draghi in visita a #Irpin, nel corso della missione in #Ucraina, ha ascoltato parole di dolore, ma anche di speranza e di futuro. “Ricostruiremo tutto. Hanno distrutto gli asili, hanno distrutto i giardini di infanzia. Ma tutto verrà ricostruito” pic.twitter.com/NVtQCN0xHc— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) June 16, 2022
Il Presidente Draghi in visita a #Irpin, nel corso della missione in #Ucraina, ha ascoltato parole di dolore, ma anche di speranza e di futuro. “Ricostruiremo tutto. Hanno distrutto gli asili, hanno distrutto i giardini di infanzia. Ma tutto verrà ricostruito” pic.twitter.com/NVtQCN0xHc
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