Українці на передовій, але не наодинці — підсумки зустрічі Зеленського з Макроном, Шольцом, Драґі та Йоханнісом

Сьогодні, 16 червня, в Україну прибули президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоханніс.

І хоч візит почався з повітряної тривоги на столичному вокзалі, делегація мала насичену програму: поїздку до зруйнованого росіянами Ірпеня, розмову з президентом України Володимиром Зеленським та спільну пресконференцію.

Ми зібрали основні підсумки із зустрічі лідерів п’ятьох країн.

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Лідери європейських країн обговорили економічну підтримку України зараз та в післявоєнній відбудові.

Погодили нову військову допомогу Україні. Макрон заявив, що найближчими тижнями Франція ухвалить рішення про надання Україні шістьох додаткових артилерійських установок Caesar калібру 155 мм. А Німеччина пообіцяла надати установки IRIS та РСЗВ, які захищатимуть українські міста.

Проаналізували варіанти подолання глобальної продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Румунія вже допомагає в транзиті Дунаєм українських вантажів із зерном. Планують відкрити новий пункт перетину українсько-румунського кордону та збільшити обсяги експорту зерна.

Санкційний тиск на Росію повинен продовжуватись заради відновлення миру. Сьомий санкційний пакет має бути погоджений.

Франція, Німеччина, Італія та Румунія одностайно підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Зеленський прийняв пропозицію Німеччини взяти участь у наступному саміті Великої сімки.

Франція відправила в Україну своїх експертів для документації та розслідування воєнних злочинів РФ. Макрон повідомив, що незабаром нам передадуть мобільну лабораторію для аналізу ДНК, що допоможе у зборі доказів.

Українці сьогодні на передовій у боротьбі проти російських ударів. Але не наодинці. І це підтверджує сьогоднішній візит Еммануеля Макрона, Олафа Шольца, Маріо Драґі та Клауса Йоханніса до Києва, — сказав за підсумками зустрічі Зеленський.

Враження європейських лідерів від Ірпеня

Європейські політики ще раз наочно переконались у тому, що насправді відбувається в Україні, відвідавши сплюндроване росіянами серце Київщини — Ірпінь.

Як і Буча, Ірпінь давно стало символом немислимої жорстокості російської війни, безглуздого насильства. Жорстокі руйнування в цьому місті є меморіалом — ця війна має закінчитися, — написав Шольц у своєму Twitter.

#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal – dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

Макрон високо оцінив героїзм українців у боротьбі проти російського варварства та запевнив, що Франція сприятиме перемозі України в цій війні.

Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти. pic.twitter.com/tabIWxiKKG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені.

Я наполегливо знову закликаю всіх російських злочинців притягнути до відповідальності перед міжнародним кримінальним правосуддям, який Румунія повністю підтримує, — зазначив Йоханніс.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

А Драґі, відвідавши Ірпінь, “прислухався до слів болю, а також надії та майбутнього”.

Ми все відбудуємо. Знищили дитячі садки, знищили сади дитинства. Але все буде відновлено, — поділився президент Італії.

Il Presidente Draghi in visita a #Irpin, nel corso della missione in #Ucraina, ha ascoltato parole di dolore, ma anche di speranza e di futuro. “Ricostruiremo tutto. Hanno distrutto gli asili, hanno distrutto i giardini di infanzia. Ma tutto verrà ricostruito” pic.twitter.com/NVtQCN0xHc — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) June 16, 2022

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