Українці на передовій, але не наодинці — підсумки зустрічі Зеленського з Макроном, Шольцом, Драґі та Йоханнісом

Сьогодні, 16 червня, в Україну прибули президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоханніс.

І хоч візит почався з повітряної тривоги на столичному вокзалі, делегація мала насичену програму: поїздку до зруйнованого росіянами Ірпеня, розмову з президентом України Володимиром Зеленським та спільну пресконференцію.

Ми зібрали основні підсумки із зустрічі лідерів п’ятьох країн.

Європейські політики ще раз наочно переконались у тому, що насправді відбувається в Україні, відвідавши сплюндроване росіянами серце Київщини — Ірпінь.

Макрон високо оцінив героїзм українців у боротьбі проти російського варварства та запевнив, що Франція сприятиме перемозі України в цій війні.

Я наполегливо знову закликаю всіх російських злочинців притягнути до відповідальності перед міжнародним кримінальним правосуддям, який Румунія повністю підтримує, — зазначив Йоханніс.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC